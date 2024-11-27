Kreş Tartışmasında Eğitim Bakanı'ndan Sert Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kreş Tartışmasında Eğitim Bakanı'ndan Sert Yanıt

Bakan Tekin, kreş ve anaokulu yetkilerini eleştirerek İmamoğlu ve Özel'e yanıt verdi.

27.11.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündemdeki kreş tartışmasına ilişkin, "Kreşlerle ilgili gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş açma hakkı olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını söylüyoruz o yazıda. Dolayısıyla yazımız kreşlerle ilgili değil." dedi.

Tekin CHP ile yaşanan kreş tartışmasına ilişkin İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, Türkçe okuduğunu "anlama yetisi" olmadığını savundu.

Tekin, İmamoğlu'na Türkçe kursu alması tavsiyesinde bulunarak, "Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki, hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor. Anladığım kadarıyla İmamoğlu'nun yönetim tarzı. Takdir kendisinindir. Biz hukuk devletinin prensiplerine göre yaşıyoruz. Hukuk devletinin gerektirdiği şeyleri de yapıyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tartışmaya girme biçimini çok tuhaf bulduğunu dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Özgür Özel'e gerçekten acıyorum. 'Şuursuz, laiklik tartışmasını başlattı' diyor. 'Şuursuz' kavramını kendisine iade ediyorum. Şuursuzluk nedir? Partisinde olan bitenden, partisinin tarihinden haberdar olamamak demektir. Eğer şuurlu olsaydı, partisinde ne olup bittiğini bilebilseydi laiklik tartışmasını benim başlatmadığımı görürdü. Laiklik tartışmasını kimin başlattığını görmek istiyorsa 14 Kasım Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Bakanlığımız bütçesinde CHP'li milletvekillerinin ellerinde cep telefonlarıyla taraftarlarına şov mahiyetinde laiklik açıklamaları üzerinden cevap verme hakkım doğduğunu ve bu hakkı cumartesi günü verdiğimi görürdü. Bilmeden yükleniyorsunuz. Eğer bilerek yapıyorsanız bir şey demiyorum."

Tekin, Özel'in parti içerisinde kendisine yönelik eleştirileri değerlendirmesi gerektiğini, CHP'li vekillerin kendisine yaptığı manipülasyonları fark etmesi gerektiğini savundu.

"DEM ve CHP'li belediyelerin anaokulu faaliyeti yürütme yetkisi yok"

Gündemdeki kreş tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, şunları söyledi:

"Kreşlerle ilgili gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş açma hakkı olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını söylüyoruz o yazıda. Dolayısıyla yazımız kreşlerle ilgili değil. CHP'nin açtığı dava neticesinde Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın bizim tarafımızdan uygulandığını ve kendilerine hatırlatıldığını söylüyoruz. Tartışma bundan ibaret."

Bir gazetecinin, "Bazı belediye kreşlerinde eşcinselliği özendirecek eğitimler veriliyor şeklinde basına yansıdı" ifadeleri üzerine Tekin, "Bakanlıktan öyle bir açıklama yapılmadı. Bakanlık bu denetlemeyi yapar, yaptıktan sonra gerekli açıklamayı kamuoyuyla paylaşırız. Şunun altını çizerek söylüyorum. Gerek DEM'li belediyelerin, gerekse CHP'li belediyelerin anaokulu çatısı altında, anaokulu faaliyetleri kapsamında yürütülmesi gereken işleri yürütmeye yetkileri yok. Bu tür faaliyetleri yapıyorlarsa da biz onları denetlemiyoruz, ne tür bir eğitim verildiğini bilmediğimizi söyledik. Denetleyemediğimiz için bilmiyoruz. Bizim açıklamamız bu." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Özgür Özel, Politika, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Kreş Tartışmasında Eğitim Bakanı'ndan Sert Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
12:39 ’’Yenidoğan Çetesi’’ davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı’ndan tepki ''Yenidoğan Çetesi'' davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı'ndan tepki
11:02 Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak
10:25 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı
19:54 Gergerlioğlu’nun Kürtçe Konuşması Meclis’te Tepki Çekti Gergerlioğlu'nun Kürtçe Konuşması Meclis'te Tepki Çekti
19:44 Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı
19:09 Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho’nun videosunu beğendi Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho'nun videosunu beğendi
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
18:50 DEM Partili Gergerlioğlu ile AK Partili Yanık arasında ’mevzuat’ tartışması DEM Partili Gergerlioğlu ile AK Partili Yanık arasında 'mevzuat' tartışması
18:34 Melisa Döngel, futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Melisa Döngel, futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
18:14 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan’da izleyecek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan'da izleyecek
17:56 RAMS Başakşehir’de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı RAMS Başakşehir'de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı
17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 14:23:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kreş Tartışmasında Eğitim Bakanı'ndan Sert Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.