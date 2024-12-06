Kritik toplantının ardından Suriye\'den açıklama: Türkiye\'den talep edeceğiz

Politika

Suriye'de Esad karşıtı silahlı muhalif grupların ilerleyişi devam ediyor. Hama'yı ele geçiren muhalifler gözünü Şam'a dikerken; Bağdat'ta kritik bir toplantı gerçekleşti. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye Dışişleri Bakanı Bassam Sabbagh ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Suriye Dışişleri Bakanı Bassam Sabbagh

TÜRKİYE KARARI

Suriye Dışişleri Bakanı, zirvede yaptığı açıklamada Türkiye ve Arap Birliğini Suriye konusuyla ilgili toplantıya çağıracaklarını açıkladı.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'nin aynı Irak ve İran gibi terörizmin kurbanı olduğunu belirtirken uluslararası toplumu Suriye'de yaşananlarla mücadeleye davet etti.

İran'ın ve bölge ülkelerinin güvenliğinin Suriye'nin güvenliğinden geçtiğini belirten Arakçi, "Kendi ülkemizi korumak istiyorsak Suriye'yi savunmalıyız." dedi. Arakçi ayrıca Suriye'ye olan desteklerinin kesilmeyeceğini de açıkladı.