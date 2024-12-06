Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz - Son Dakika
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Politika

Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz

Kritik toplantının ardından Suriye\'den açıklama: Türkiye\'den talep edeceğiz

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye Dışişleri Bakanı Bassam Sabbagh ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Bağdat'ta bir araya gelerek Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı. Suriye Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Arap Birliği'ni Suriye konusunda düzenlenecek toplantıya çağıracaklarını duyurdu.

06.12.2024 19:58
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Suriye'de Esad karşıtı silahlı muhalif grupların ilerleyişi devam ediyor. Hama'yı ele geçiren muhalifler gözünü Şam'a dikerken; Bağdat'ta kritik bir toplantı gerçekleşti. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye Dışişleri Bakanı Bassam Sabbagh ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz
Suriye Dışişleri Bakanı Bassam Sabbagh

TÜRKİYE KARARI

Suriye Dışişleri Bakanı, zirvede yaptığı açıklamada Türkiye ve Arap Birliğini Suriye konusuyla ilgili toplantıya çağıracaklarını açıkladı.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'nin aynı Irak ve İran gibi terörizmin kurbanı olduğunu belirtirken uluslararası toplumu Suriye'de yaşananlarla mücadeleye davet etti.

İran'ın ve bölge ülkelerinin güvenliğinin Suriye'nin güvenliğinden geçtiğini belirten Arakçi, "Kendi ülkemizi korumak istiyorsak Suriye'yi savunmalıyız." dedi. Arakçi ayrıca Suriye'ye olan desteklerinin kesilmeyeceğini de açıkladı.

Fuad Hüseyin, Diplomasi, Politika, Türkiye, Bağdat, Suriye, İran, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serdar Erişen:
    ne oldu burnunuzdan kıl aldırmıyordunuz PKK ya sahip çıkıyordunuz malafati yiyince kurtar Türkiye ?????? 18 4 Yanıtla
  • Merin Yalcin:
    iran dış işleri bakanı" suriye ' aynı ırak iran gibi terörzmin kurbanı olmuş. 40 yıldır terörü koruyan destekleyen" siz iran ırak suriye değilmisinizde" şimdi mağdur rolü oynuyorsubuz. 15 4 Yanıtla
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