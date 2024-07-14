KTO Başkanı Selçuk Öztürk\'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Politika

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 15 Temmuz 2016'da millete kurşun yağdıranlara ve Gazi Meclis'i bombalanan bir ihanete hep beraber şahit olduklarını belirterek, "FETÖ mensubu teröristlerin Türkiye'nin demokrasisine ve geleceğine yönelik darbe girişimi; Türkiye Cumhuriyeti'nin işgal girişiminin bir parçası idi. Bin yıldır bu topraklarda vatanı için devleti için canını hiçe sayan milletimiz o gün de gözünü kırpmadan ölüme yürüyerek bu işgali engelledi. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gazi Meclisimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm milletimizin kararlı duruşuyla bir destan yazdık. Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyeceğini göstermiştir. Bugün bize düşen görev hain darbe girişimini unutmadan ülkemizin geleceği için elbirliğiyle çalışmaktır. Millet olarak bugüne kadar olduğu gibi ülkemizin geleceği için birlik ve beraberlik içinde hedeflerimize yürümeye kararlıyız. İş alemimizin temsilcileri olarak, aynı ruh, aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini alması hedefinde ilerlemeye devam edeceğiz. Yaşadığımız her türlü zorluktan aldığımız dersler, daha güçlü bir Türkiye idealimize ulaşmamızda bize ışık olacak. 15 Temmuz'un sene-i devriyesi vesilesi ile darbe girişiminde vatanı için şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ülkemizin ve devletimizin her şartta birlik içinde olduğunu tüm dünyaya gösteren milletimize canı gönülden şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KONYA