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Kulislerden fısıltılar! İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakıyor? - Son Dakika

Kulislerden fısıltılar! İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakıyor?

09.12.2021 08:39
Kulislerden fısıltılar! İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakıyor?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin olarak İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın 'Kazanamama riski olan birini kabul etmiyoruz' sözlerinin ardından İyi Parti'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası aday olma ihtimali hakkında yorumlar geldi.

İyi Partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin açıklamalarını, 'Kemal Bey olası adaylığını konuşturuyor. Ciddi bir aday profili çiziyor. Kamuoyu yoklamalarından çıkanı inceleyecek. Kazanabilecek noktadaysa adaydır. Biz de o zaman böyle bir durumu isteriz' sözleriyle değerlendiriyor.

Cumhuriyet'in haberine göre; Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş gibi isimlerin olası adaylığına kapıyı kapatan İyi Parti kanadı, özetle şu noktalara dikkat çekiyor:

SEÇİLME YETERLİLİĞİ

Önce adayın 'seçilme yüzdesi' ya da 'seçilme yeterliliğine' sahip olması gerekir. 'Şu çok düzgün, dürüst bir isimdir' demekle olmaz. Çok dürüsttür ancak seçilme yeterliliği zayıftır. O nedenle isimler değil, ilkeler üzerinde bir yol haritamız var.

EŞİT SÖZ HAKKI

Adayımızın koşulları belli. Tarafsız, parlamenter sisteme geçiş hazırlığını kolaylaştıracak ve en önemlisi de devlet işleyişini bilen bir isim olmalı. Son zamanlarda 'CHP kendi söylüyor, kendi uyguluyor' gibi bir algı oluştu. 'Adayımızı tespit ettik' gibi... Öyle bir şey yok. Millet İttifakı içinde bir masada oturulacak. Konuşulup tartışılacak. Aslında Kemal Bey de bunu söylüyor. Çoklu aday olacaksa kimse bir şey demez. İttifakla yol yürünecekse herkesin eşit söz hakkı var.

FEDAKARLIK YAPTI

Genel Başkan Meral Akşener büyük fedakârlık örneği gösterdi. İşin bu noktası atlanıyor. Akşener, hem seçilebilirliği hem de her geçen gün 'trendi yükselen' bir siyasetçi. Buna rağmen 'Türkiye'nin önünü kapatmayacağım' dedi.

KAZANDIĞINI GÖRÜRSE ADAYDIR

(Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı) Görüşümüz şöyle: Kemal Bey daha önce adaylıktan uzak bir isimdi, sonra 'Kim dedi benim aday olmayacağımı' çıkışında bulundu, sonrasında bu süreçler yaşandı. Bu süreç içinde de Kemal Bey'in adı kamuoyu yoklamalarında yoktu. Doğaldır. Şimdi ise Kemal Bey kendisini ve olası adaylığını konuşturuyor. Ciddi bir aday profili çiziyor. Bize göre bu oluşan profilden sonra 'resme bakacak'. Vatandaşın kararını, kamuoyu yoklamalarından çıkan resmi inceleyecek. Eğer o resimde kendisi kazanabilecek noktadaysa adaydır. Biz de o zaman böyle bir durumu isteriz. "

Cumhurbaşkanı adayı, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kulislerden fısıltılar! İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakıyor? - Son Dakika


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