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Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi? - Son Dakika

Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi?

25.12.2021 13:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her seferinde "Seçim zamanında yapılacak" demesine rağmen erken seçim iddiaları bir türlü gündemden düşmüyor. Konuyla ilgili ortaya atılan son iddia; AK Partili yetkililer Yüksek Seçim Kurulu'ndan olası bir seçime hazır olup olmadığı yönünde bilgi istediği yönünde.

Erken seçim iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Muhalefetin ısrarlı çağrılarına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamada "Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey bu işin Haziran 2023'te olacağını söylüyor. Ben Haziran 2023'te olacağını söylüyorum. Defalarca söylememize rağmen hala erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Bak Bay Kemal, noktalı virgül değil ha, nokta koyuyorum" diyerek tartışmalara bir kez daha noktayı koydu.

"HAZIR MISINIZ?" DİYE SORULDU MU?

Ancak bugün ortaya atılan AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na olası bir seçime hazır olup olmadığını sorduğu yönündeki iddia kulisleri yeniden hareketlendirdi. İddianın devamında YSK'dan da AK Parti'den gelen bu soruya 60 günden az olmamak kaydıyla seçime hazır olabilecekleri cevabının verildiği öne sürüldü.

OY PUSULASI VE ZARF TEDARİKİ YAPILACAK

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre; İktidarın bilgi istediği YSK, olası bir erken seçime karşı kollarını sıvadı. YSK, seçimden önce 160-180 milyon oy pusulası ve zarfın yanı sıra kabin tedarikini yapacak. YSK'nın eksiklikler için ihaleye çıkması ya da doğrudan alım yapması gerekiyor.

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Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu, Cumhur İttifakı, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi? - Son Dakika
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