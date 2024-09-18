Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Çankırı'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Çankırı'da Ziyaretlerde Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Çankırı\'da Ziyaretlerde Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Buluşmaları kapsamında Çankırı'yı ziyaret ederek Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu ve Çerkeş ilçesinde yöresel halk oyunları ile karşılandı.

18.09.2024 21:54  Güncelleme: 21:57
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Buluşmaları kapsamında geldiği Çankırı'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Buluşmaları'na katılmak için Çankırı'yı ziyaret etti. Bakan Ersoy, il merkezinde gerçekleştirilen programların ardından Ilgaz ilçesini ziyaret ederek ilçede bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, Kaymakam Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Öztürk'ten tesis hakkında bilgi aldı. Son olarak Çerkeş ilçesini ziyaret eden Bakan Ersoy, ilçede yöresel halk oyunlarıyla karşılandı. Işıklar Konağı ve Çerkeş Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı'dan ilçedi çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Çankırı'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

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