Yasa Dışı Bahisle Mücadele Eylem Planı Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)' ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

"AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZUYOR"

Genelgede, yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin aile bütünlüğünü bozduğu, sosyal ilişkileri zayıflattığı ve kayıt dışı ekonomiyi artırarak kamu düzeni açısından ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı.

TESPİT, MÜDAHALE VE İZLEME KAPASİTESİ GÜÇLENDİRİLECEK

Genelgede, sanal dünyanın gelişimi ve finansal teknolojilerin yaygınlaşmasıyla bu faaliyetlerin sınır ötesi bir nitelik kazandığına dikkat çekilerek; mücadelede tespit, müdahale ve izleme kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

ÇALIŞMALAR MASAK KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLECEK

Bu kapsamda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin sanal mecralar, finansal sistem, reklam ve tanıtım kanalları ile uluslararası boyuttaki tüm aşamalarında tespiti ve engellenmesi amacıyla, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)' hazırlandı.

Eylem Planı'nın uygulanması ve izleme faaliyetlerinin MASAK tarafından koordine edileceği, kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi istendi. Cumhurbaşkanlığı, eylem planının etkin biçimde uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın tüm kurumlarca titizlikle ve öncelikle sağlanması talimatını verdi.

TÜRKİYE'DE REKOR ARTIŞ

Son üç yılda Türkiye'de kumar bağımlılığıyla ilgili başvuru sayısı 2,5 kat arttı. Kumar, gençler arasında popüler bir aktivite haline geldi. Özellikle spor bahisleri, zar, kazı kazan, kart oyunları gibi kumar etkinlikleri yaygınlaşıyor ve sorun oluyor. Artışta en önemli etken online kumar olarak görülüyor.