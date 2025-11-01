Yasa Dışı Bahisle Mücadele Eylem Planı Yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Yasa Dışı Bahisle Mücadele Eylem Planı Yayınlandı

Yasa Dışı Bahisle Mücadele Eylem Planı Yayınlandı
01.11.2025 02:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)' ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)' ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

"AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZUYOR"

Genelgede, yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin aile bütünlüğünü bozduğu, sosyal ilişkileri zayıflattığı ve kayıt dışı ekonomiyi artırarak kamu düzeni açısından ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı.

TESPİT, MÜDAHALE VE İZLEME KAPASİTESİ GÜÇLENDİRİLECEK

Genelgede, sanal dünyanın gelişimi ve finansal teknolojilerin yaygınlaşmasıyla bu faaliyetlerin sınır ötesi bir nitelik kazandığına dikkat çekilerek; mücadelede tespit, müdahale ve izleme kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

ÇALIŞMALAR MASAK KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLECEK

Bu kapsamda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin sanal mecralar, finansal sistem, reklam ve tanıtım kanalları ile uluslararası boyuttaki tüm aşamalarında tespiti ve engellenmesi amacıyla, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)' hazırlandı.

Eylem Planı'nın uygulanması ve izleme faaliyetlerinin MASAK tarafından koordine edileceği, kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi istendi. Cumhurbaşkanlığı, eylem planının etkin biçimde uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın tüm kurumlarca titizlikle ve öncelikle sağlanması talimatını verdi.

TÜRKİYE'DE REKOR ARTIŞ

Son üç yılda Türkiye'de kumar bağımlılığıyla ilgili başvuru sayısı 2,5 kat arttı. Kumar, gençler arasında popüler bir aktivite haline geldi. Özellikle spor bahisleri, zar, kazı kazan, kart oyunları gibi kumar etkinlikleri yaygınlaşıyor ve sorun oluyor. Artışta en önemli etken online kumar olarak görülüyor.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Yasa Dışı Bahisle Mücadele Eylem Planı Yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manavgat’ta insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu Manavgat'ta insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
CHP’li meclis üyesine rüşvetten gözaltı CHP'li meclis üyesine rüşvetten gözaltı
Beşiktaş’ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Venezuela, işgal propagandası yapanlar için harekete geçti Venezuela, işgal propagandası yapanlar için harekete geçti
İsrail’de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi
Balıkesir’de bir korkutan deprem daha Çevre illerde de büyük panik yaşandı Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Benzine gece yarısı 1 lira 14 kuruşluk zam Benzine gece yarısı 1 lira 14 kuruşluk zam

22:39
Gebze’de yıkılan binanın yakınındaki apartmanda çatırtı sesleri 16 daire tahliye edildi
Gebze'de yıkılan binanın yakınındaki apartmanda çatırtı sesleri! 16 daire tahliye edildi
22:38
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük’ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı
21:59
’’İstanbul Senin’’ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
''İstanbul Senin'' soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
21:44
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan yabancı hakem açıklaması
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması
21:02
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
19:40
’Saldırı her an gerçekleşebilir’ deniyordu Trump ’Venezuela’ kararını resmen ilan etti
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti
19:27
DSÖ’den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2025 07:37:52. #7.11#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Bahisle Mücadele Eylem Planı Yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.