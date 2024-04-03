Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu Göreve Başladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Demokrat Parti'den Kumluca Belediye Başkanlığına seçilen Mesut Avcıoğlu, mazbatasını alarak görevine başladı.
Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu İlçe Seçim Müdürlüğüne giderek mazbatasını aldı. Başkan Avcıoğluna, Eşi Zahide Avcıoğlu, Demokrat Parti Kumluca İlçe Başkanı Ramazan Hoyrazlı, Belediye Meclis Üyeleri ve partililer eşlik etti. Mazbatasını alan Avcıoğlu Kumluca Belediyesi Binası'na geçti. Mesut Avcıoğlu burada belediye çalışanları tarafından çiçeklerle karşılandı. Belediye binası önündeki karşılamada kurban kesilerek kurbanın kanı Başkan Avcıoğlu'nın alnına sürüldü.
Önceki dönem Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu yeni başkanı belediye binasının kapısında karşıladı. Daha sonra makama geçilerek devir teslim töreni yapıldı. Önceki dönem Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "2019'da biz görevi devraldığımızda baharı erken getirmiştik. Bu seçimde Mesut Avcıoğlu'nun başkan seçilmesi sevinçle karşılandı. Bir hafta sonra mübarek Ramazan Bayramı'nı yaşayacağız. Ama bugün bakıyorum ki Kumluca'da demokrasi bayramı yaşanıyor. Başkan Avcıoğlu, Kumluca'ya bayramı erken getirdi" dedi.
Kumluca'nın yeni başkanı Mesut Avcıoglu ise, "Olgunluk içinde seçim sürecini atlattık. Biz yola çıkarken Kumluca ittifakı demiştik. Belediye Meclisi öyle bir şekilde oluştu ki önümüzdeki 5 yıl Kumluca'yı ortak akıl ile yöneteceğiz. Partimizin meclis üye sayısı 9 oldu. Cumhur İttifakı'nın meclis üye sayısı ise 15 ve CHP'nin de 1 meclis üyesi var. Toplam 25 meclis üyemiz var. Bu tablo birlik beraberlik içinde çalışacağımızı gösteriyor" dedi. - ANTALYA
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31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Darende Belediye Başkan Adayı olarak seçimleri kazanan Alican Bozkurt, mazbatasını alarak göreve başladı. Devir-teslim töreninde konuşan Bozkurt, herkesin belediye başkanı olacaklarını ve tüm vatandaşlara kapılarının açık olduğunu belirtti.
Balıkesir Büyükşehir, Altıeylül ve Karesi Belediye Başkanları görev devir teslim törenleri ile makamlarına geçti. Ahmet Akın, Mesut Akbıyık ve Hakan Şehirli görevlerine başladı.
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Sinop Belediye Başkanı seçilen Metin Gürbüz, mazbatasını aldı. Gürbüz, göreve başlamak için hazır olduğunu belirtti.
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