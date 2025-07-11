Kuraklıkta Su Sıkıntısı: Milletvekili Gider'den Ziyaret - Son Dakika
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Kuraklıkta Su Sıkıntısı: Milletvekili Gider'den Ziyaret

Kuraklıkta Su Sıkıntısı: Milletvekili Gider\'den Ziyaret
11.07.2025 10:48
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Milletvekili Ayhan Gider, kuraklıktan etkilenen çiftçileri ziyaret ederek su sorunu hakkında bilgi aldı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, yoğun kuraklığa bağlı olarak su sıkıntısı yaşayan üreticileri ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga ilçesine bağlı Gerlengeç ve Güvemalan köylerini ziyaret ederek, çiftçi ve üreticilerle bir araya geldi. Gider, yoğun kuraklığa bağlı su sıkıntısı yaşayan üreticilerin sıkıntılarını dinledi. Bu yılın küresel ısınmanın ve kuraklığın pik noktaya çıktığı yıl olduğuna dikkat çeken Milletvekili Gider, "Bu konuda yapılabilecek en önemli şey suyun planlı ve akılcı kullanımını sağlamak. Biz su fakiri bir ülkeyiz. Ödül kadar ceza da önemli, diğer çiftçilerimizin hakkını yemek isteyen kim varsa bunu engellemekte gereken cezaları da vermek bizim görevimizdir" dedi.

Yoğun kuraklığa bağlı olarak su sıkıntısı yaşayan çiftçilerin sıkıntılarını dinleyen Milletvekili Ayhan Gider, "Su hepimizindir, önce içme suyu kullanımını planlamadan su tüketimini planlamak mümkün değil. Gerek çiftçilerimiz, gerek su kullanan sektörler ve su kullanımını yönetenler için çok zor bir yıl geçiriyoruz. Bu yıl küresel ısınmanın ve kuraklığın pik noktaya çıktığı yıl oldu. Bu konuda yapılabilecek en önemli şey suyun planlı ve akılcı kullanımını sağlamak. Biz su fakiri bir ülkeyiz. Sulak bir coğrafyada yaşamıyoruz. Suyun kullanımının planlamasında birinci öncelik insanların içme ve kullanma suyudur. İkinci olarak hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanmasıdır. Üçüncü öncelik meyve ağaçları gibi çok yıllık bitkilerindir. En sonda ise tek yıllık bitkiler gelir" diye konuştu.

Çiftçimizin hakkını yedirmeyiz

Milletvekili Gider, "Tek yıllık bitkilerin getirisi daha yüksek olduğu için bunu yetiştiren üreticilerin her zaman daha fazla sesi çıkıyor. 10 bin çiftçinin olduğu bir yerde bir ürünü yetiştiren üretici sayısı toplamda 200'ü geçmiyor. Ama 9800 üretici bu 200 üreticinin yaptığı gürültüye zaman zaman kurban ediliyor. Buna izin vermeyiz. Vatandaşlarımızın üretimi devam ettirebilmesi bizim görevimiz ancak diğer üreticilerimizin üretiminin engelleyecek şekilde suyu lüzumsuz kullananları da kontrol etmek de bizim görevimiz, bunu dengeli bir şeklide götürmek lazım" şeklinde konuştu.

İzin ve yasak mekanizması çok sert işletilmeli

Suyun az olduğu dönemlerde daha az su isteyen ürünlerin ekilmesi gerektiğine dikkat çeken Milletvekili Gider, "Yazlık ekimler suyun ne kadar olduğu belli olduktan sonra yapılan ekimler. Buğday gibi önümüzü bilmeden yaptığımız bir ekiliş değil. Baraj ve göletlerde yeterli suyumuz yoksa bu konuda izin ve yasak mekanizması çok sert işletilmeli. Var olan ve yapılmak zorunda olan tüketimler rahatlıkla yapılabilsin, vatandaşlarımız zahmet çekmesin. Böyle kuraklık yaşadığımız dönemlere çok su kullanan ürünlerin ekilişinin artmaması lazım. Gölette ve barajlardaki su oranı belli, sulayabileceği alan belli, bitkilerin su ihtiyacı belli. Çok basit bir matematiği var bu işin. Ödül kadar ceza da önemli, diğer çiftçilerimizin hakkını yemek isteyen kim varsa bunu engellemekte bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Ruhsat almadan çeltik dikilmemeli

Gider, açıklamasına şu sözlerle devam etti; "Yaşadığınız sıkıntılar ile ilgili ne yaptınız diyorsanız, ben geçen hafta Tarım Bakanımız ile bir görüşme yaptım. Ruhsat almadan hiç kimse çeltik, mısır, pancar gibi çok su isteyen ürünleri dikemesin. Derin kuyular her yıl vizeye tabi olsun. Vizesi olmayan derin kuyular betonla doldurularak kapatılsın. Bunun parası kuyu sahibinden alınsın. Kendisine bu ve buna benzer birçok şeyi içeren uzun bir rapor verdim. Bunu kanun teklifi haline getirirseniz ilk ben imzalarım dedim." - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuraklıkta Su Sıkıntısı: Milletvekili Gider'den Ziyaret - Son Dakika

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