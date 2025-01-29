Kurmaylarından Erdoğan'a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin - Son Dakika
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Politika

Kurmaylarından Erdoğan'a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin

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AK Parti MKYK'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangının masaya yatırıldığı ve kurmaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otellerin denetim mekanizmasındaki kaliteyi artırmak için denetimin kamudan çıkarılarak özel sektöre devredilmesi önerisinde bulunduğu öğrenildi.

29.01.2025 07:55
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AK Parti'nin önceki gün yapılan MKYK toplantısında ana gündem 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası oldu.

BAKANLAR SUNUM YAPTI

Toplantıda, Adalet, Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları kapsamlı sunum yaparken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, otelin 1970'lerden bugüne kadarki ruhsat/tadilat işlemleri ile işletmeye dair hukuki durumunu kronolojik sıralamaya göre anlattı.

Turizm Bakanı Ersoy, itfaiye raporu ve denetim süreçlerindeki bakanlığın görev ve sorumluklarını, Çalışma Bakanı Işıkhan ise konunun iş güvenliği kısmi ile ilgili hukuki boyutları aktardı.

Kurmaylarından Erdoğan'a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin

ERDOĞAN: ARKADAŞIMIZ DAHİ OLSA GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan sunumları dinledikten sonra denetimlerin artırılması talimatı vererek "Meseleyi siyasete alet etmiyoruz. Kim olursa olsun sorumlulardan hesap sorulacak. Sorumlular bizim arkadaşımız dahi olsa gereğini yapacağız. Herkes cezasını çekecek" dedi.

Kurmaylarından Erdoğan'a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin

MKYK ÜYELERİNDEN DİKKAT ÇEKEN TEKLİF

Öte yandan, toplantıda bazı MKYK üyeleri, otellerin denetim mekanizmasındaki kaliteyi artırmak için denetimin kamudan çıkarılarak özel sektöre devredilmesi önerisinde bulundu. Bazı MKYK üyeleri de yeminli yapı denetim firmalarına bu işin devredilebileceği, bina inşa sürecinde bu firmaların birçok sorumluluk aldığını, aykırı hareket edenlere ağır müeyyideler uygulandığını kaydetti.

Kurmaylarından Erdoğan\'a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin

AK Parti, Politika, Güncel, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurmaylarından Erdoğan'a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Fuzuli:
    oldu aq siz ne işe yarayacaksınız. sorumluluktan kaçmaya çalışın siz. ayrıca özel sektörde daha vahim rüşvet vs gibi durumlar olur. bunun bir diğer örneği yapı denetim şirkerketleridir, depremde gördük sonuçlarını. 190 1 Yanıtla
  • or ac:
    Bir rüşvet kapısı daha açılsın.. 162 0 Yanıtla
  • Çağatay Edesen:
    Oldu olacak devleti de özel sektör yönetsin! 160 1 Yanıtla
  • ali inç:
    tabi özel yapsın denetleme işini, devlet ne yapıcaksa…O işide bir tanıdığa peşkeş çekersiniz olur biter bir akraba daha zengin olur sayenizde.. 133 1 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    tamamen sorumluluktan kaçmaktır, kamu çalışanları işlerini kötü mü yapıyor ? o zaman bırakın ülke yönetimini.. 97 0 Yanıtla
  • Turk:
    Memlekette kendini iyi hisseden mutlu olan ne kadar da az insan var başka söze gerek kalmadı.(Anlayan Anladı) 92 0 Yanıtla
  • Engin Engo:
    devlet sadece vergi toplasın. denetlemeyi de özele bırakın. hatta bence devleti de özel şirketlere devredin. adım gibi eminim sizden daha kötü yönetmezler. 78 0 Yanıtla
  • Mustafa Cingöz:
    Bu rüşvet ve torpil çarkı türkiyede önlenmediği sürece ne özel,ne tüzel,ne devlet denetimi fark etmez,Allah korkusu,mesleki ahlakı bitmiş,yok,24 senedir iktidarda olan akp iktidarının sorumsuzluğu ,yeni anayasa ve idam cezası istiyoruz ama maalesef yıllardır umurlarında değil kulak tıkıyorlar,2028 de de biz kulak tıkıyacağız 67 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Olacak iş değil.. Özel sektöre verilirse otel sahipleri cukkasını fazla fazla verir istediği onayı da alır. Kamu bu zamana kadar denetledi de aynısı olmuyor mu. Bende uzun yıllar otelcilik sektörün de çalıştım denetlemeye gelirler yerler içerler hiç bir yeri kontrol etmeden gezmeden dolaşmadan çekip giderlerdi. Daha etkili bir çözüm bulunması lazım. 65 0 Yanıtla
  • res:
    Ne özel selektör meraklısınız be 59 0 Yanıtla
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