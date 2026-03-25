Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı

Antalya'da 14 yaşından itibaren eniştesinin istismarına maruz kaldığını belirten S.Y., iki yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesinde çıkan kararla büyük bir yıkım yaşadı.

İSTİSMAR DAVASINDA MAHKEMEDEN TEPKİ ÇEKECEK KADIN

S.Y.; elinde ses kayıtları, görüntüler ve çeşitli somut deliller bulunmasına rağmen mahkemenin davayı reddettiğini belirterek karara isyan etti.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Yaşadığı mağduriyeti sosyal medya üzerinden duyurmaya çalışan genç kadın, "Ben susmadım, mücadele ettim ancak bugün mahkemede kaybettim," diyerek kamuoyuna seslendi. Adalet arayışından vazgeçmeyeceğini vurgulayan S.Y., davasının takip edilmesi ve sesinin duyulması için duyarlı vatandaşlardan ve yetkililerden destek bekliyor.

"14 YAŞINDAYKEN BENİ TACİZ ETMEYE BAŞLADI"

"Herkese merhaba, Lütfen beni bu süreçte yalnız bırakmayın. Hikâyem 14 yaşındayken başladı. Ailemle ilgili bir durum nedeniyle eniştem beni evimden alıp kendi evine götürdü. Ona bir baba yarısı gibi baktığım için güvenim sonsuzdu. Ailem de onunla olduğumu biliyordu.

Bir gün, evinde odada otururken yanıma geldi ve bir anda bana saldırarak beni taciz etmeye başladı. O an yaşadığım korkuyu tarif etmem mümkün değil. Sonrasında bu durumu kimseye anlatmamam için beni tehdit etti. “Baban öğrenirse ikimizi de öldürür”, “Ailen seni suçlar, her şey senin yüzünden olur” diyerek beni susturdu.

"İSTİSMAR YILLARCA SÜRDÜ"

Bu istismar yıllarca sürdü… Yaklaşık 3-4 yıl boyunca korku içinde yaşadım. Bu süreç beni derinden etkiledi. Kendimden, insanlardan uzaklaştım. Psikolojim bozuldu, çok zor günler geçirdim.

"ELİMDE ÇEŞİTLİ DELİLLER OLMASINA RAĞMEN DAVAYI KAYBETTİM"

Bir gün artık dayanamadım ve yaşadıklarımı arkadaşlarımla paylaştım. O gün her şey değişti. Ailem öğrendi ve hemen şikayetçi olduk. Yaklaşık 2 yıldır bu davanın mücadelesini veriyorum. Elimde tacize uğradığıma dair görüntüler, ses kayıtları ve çeşitli deliller olmasına rağmen… Bugün mahkemede davayı kaybettim.

"BEN SUSMADIM, MÜCADELE ETTİM"

14 yaşında bir çocukken tehdit edilerek susturuldum. Hayatta kalmaya çalıştım. Ama bugün, sanki kendi rızam varmış gibi bir kararla karşı karşıya kaldım. Ben susmadım. Mücadele ettim.

"SESİMİ DUYURMAYA İHTİYACIM VAR"

Ama şimdi sesimi duyurmaya ihtiyacım var. Lütfen beni yalnız bırakmayın. Bu sizin kardeşinizin de başına gelebilirdi. Sesimi duyun… duyurun."