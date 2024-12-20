Kursk'ta Ukrayna'nın Hava Saldırısı: 6 Ölü

Politika

Ukrayna güçlerinin kısmen işgal edilen Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne yönelik hava saldırısında 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta sivil can kayıpları artmaya devam ediyor. Ukrayna güçleri, kısmen işgal ettiği Rusya'nın Kursk Bölgesi'ni hedef aldı. Akşam saatlerinde Rylsk kentine düzenlenen hava saldırısında 1'i çocuk 6 sivil hayatını kaybetti. Kursk Bölge Valisi Vekili Alexander Khinshtein sosyal medya hesabından son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, hava saldırısında 1'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Aralarında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu yaralılar, Rylsk kentinin merkez hastanesine sevk edildi" dedi.

Khinshtein, yaralıların durumunun hafif olduğunu, zarar gören kent sakinlerine de tüm destekleri sunacaklarını söyledi.

Bombardımanda kullanılan bazı roketler kentin merkezindeki okul ve sivil alanlara isabet ederken, bazı binalarda yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı kurtarma ekipleri, itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği saldırı bölgesinde siviller tahliye edildi.

Bazı medya organları, Ukrayna'nın uzun menzilli ABD füze sistemi ATACMS roketlerini kullandığını öne sürerken, bölgeye ek Rus askeri birliklerinin sevk edildiği öğrenildi. Rusya Soruşturma Komitesi ise Ukrayna saldırısının ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı. - MOSKOVA