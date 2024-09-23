Kursk'taki Saldırılarda 31 Sivil Hayatını Kaybetti

Politika

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Ukrayna'nın Kursk bölgesinde düzenlediği saldırıların bilançosunun bildirildiği açıklamada, "Saldırılarda 5 Eylül itibariyle en az 31 sivil hayatını kaybetti, 256 sivil yaralandı" denildi.

Ukrayna'nın Rusya'nın sınır bölgesi Kursk'ta düzenlediği saldırıların bilançosu açıklandı. Rusya Deşişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Kursk bölgesindeki saldırılarında 5 Eylül itibariyle en az 31 sivil hayatını kaybetti, 256 sivil yaralandı" denildi. Açıklamada, 131 bin sivilin de bölgedeki evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Ukrayna 6 Ağustos'ta İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya'ya yönelik en büyük dış saldırıyı başlatarak, insansız hava araçları ve Batı yapımı silahlar da dahil olmak üzere ağır silahlarla desteklenen sınırı geçip batıdaki Kursk bölgesine girmişti. Kiev, Kursk'ta yaklaşık 100 yerleşim yerini ve bin 300 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdiğini iddia etmişti. - MOSKOVA