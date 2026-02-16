Kürt Sorununun Çözümünde Yeni Eşik

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı rapora ilişkin, "Umuyorum ve diliyorum ki bugün sorunlu başlıklar giderilerek hepimizin içine sinen, elbette tam anlamıyla hiçbirimizin bakış açısını yansıtmayabilir ama Türkiye'nin geleceği için rapor önemli bir eşik olacak. Umarım böyle bir rapor kaleme alınır" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili, "5 Ağustos tarihinde kurulan komisyonumuz halihazırda önemli çalışmalara imza attı. Bugün itibarıyla önemli bir eşikteyiz. 5 Ağustos'tan bu yana toplam 20 toplantı gerçekleşti. Bu toplantılarda tartışıldı, konuşuldu, öneriler açığa çıktı ve 135 kişi dinlendi. Özellikle son toplantıda iki akademisyen, yapılan tüm önerilere dair kapsamlı analizler sundular. Aslında bu analizler; Kürt sorununun ne olduğunu, nasıl çözülmesi gerektiğini, yol haritasını, güven tesis etmek için yapılması gerekenleri de açık ve net bir şekilde ortaya koydu. Bu uzun ve kıymetli mesai boyunca barış zeminin Meclis olarak tarif edilmesi, barış tartışmalarının Meclis zemininde yapılmış olmasının çok önemli olduğunu ifade edebiliriz. Bu süreçte kardeşliği ortak bir değer, barışı ise ortak bir gelecek taahhüdü olarak ele aldığımızı söylememiz gerekiyor. Tüm katılımcıların farklı perspektiflerden de olsa aslında Kürt sorununun demokratik çözümü konusunda söz söylemiş olmaları, sorunun çözümüne katkıda bulunmuş olmaları da bize barış zemininin mümkün olduğunu göstermiştir" dedi.

'KÜRT SORUNU, ANAYASAL YURTTAŞLIK SORUNUDUR'

Komisyonun hazırlayacağı rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koçyiğit, "Süreci yeni bir aşamayla taçlandırmamız gerekiyor. Tam da bu noktada toplum nezdinde özellikle de Kürt halkı açısından başa dönecek hiçbir tartışmaya, konuşmaya mahal verilmemesi gerekiyor. Sanki bu komisyon kurulmamış, 20 toplantı yapılmamış, bu çatının altında Kürt sorununun demokratik çözümünün kök nedenlerine ve çözüm önerilerine dair hiçbir öneri yapılmamış gibi bir yaklaşımdan uzak durulması ve raporun da böyle bir anlayıştan uzaklaşarak yazılması gerektiğinin altını çizmek isterim. Bu mesele ne bir partinin seçim ajandasına ne de belirsiz bir geleceğe ertelenebilir. Bugün çözümsüzlükte ısrar eden her tutumun, her yaklaşımın memlekete büyük kaybettireceğini, memleketin huzurundan, gençlerin geleceğinden çalacağını da söylememiz gerekiyor. O anlamıyla sadece sonuçlarda ortaklaşmak yetmez aynı zamanda hep beraber nedenlere bakmamız, iyi tespit etmemiz ve bu nedenler üzerinden çözüm önerileri geliştirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Bir kez daha söylemekte fayda var; Kürt sorunu, anayasal yurttaşlık sorunudur. Hukuk, adalet ve insan hakları sorunudur ve çözümü de ancak saydığım başlıklarda önemli adımlar atılarak giderilebilir" diye konuştu.

'TASLAK RAPORA İLİŞKİN ELEŞTİRİLERİMİZ VAR'

Koçyiğit ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koçyiğit, rapor içeriğine yönelik soru üzerine "Biz İmralı heyetimizle birlikte süreci yürütüyoruz. Hem komisyon hem koordinasyon hem de Merkez Yürütme Kurulu bu konularda bir tartışma yürüttü. İmralı heyetimiz de bu tartışmalara hakim ve Öcalan'ı bu konularda bilgilendireceklerdir. Tabii rapor henüz kamuoyuna açıklanmadı. Bugün saat 14.00'te bir toplantı daha var. Bizim var olan taslak rapora ilişkin eleştirilerimiz var, önerilerimiz de var. Kabul edemeyeceğimiz yaklaşımların da olduğunu ifade edelim. Fakat bugün nihayetinde yazım ekibi son bir toplantı daha yapacak. Bütün bu sorunlu başlıkların aşılacağına inanıyoruz, beklentimiz de bu yöndedir. Herkesin yapıcı, mevcut pozisyonundan bir adım daha geri atarak Türkiye'nin geleceği, Kürt sorununun demokratik, barışçıl çözümü için biraz daha uzlaşıya, birbirini anlamaya ve yakınlaşmaya dönük bir yaklaşım ortaya koyacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum. Umuyorum ve diliyorum ki bugün sorunlu başlıklar da giderilerek hepimizin içine sinen; elbette tam anlamıyla hiçbirimizin bakış açısını yansıtmayabilir ama Türkiye'nin geleceği için rapor önemli bir eşik olacak. Umarım böyle bir rapor kaleme alınır" dedi.