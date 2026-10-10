Kurtulmuş, 2026 Nobel Barış Ödülü'nü alan hukukçu Navi Pillay'ı tebrik etti - Son Dakika
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Kurtulmuş, 2026 Nobel Barış Ödülü'nü alan hukukçu Navi Pillay'ı tebrik etti

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, 2026 Nobel Barış Ödülü'nü alan hukukçu Navi Pillay'ı tebrik etti. Kurtulmuş, Pillay'ın İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını ortaya koyduğunu belirtti ve ödülün Filistin halkının bağımsızlık mücadelesine güç katmasını temenni etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026 Nobel Barış Ödülü'nü alan Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay'ı tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2026 Nobel Barış Ödülü'nün, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı bütün dünyanın gözleri önüne seren Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay'a verilmesinin insanlık vicdanının ve adalet arayışının uluslararası alanda güçlü bir karşılık bulduğunun önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Navi Pillay'ın bağımsız, şeffaf ve delillere dayalı çalışmalarıyla İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyduğunu kaydeden Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in baskılarına, tehditlerine ve yıldırma girişimlerine boyun eğmeyerek hakikatin hiçbir zorbalıkla susturulamayacağını, adaletin hiçbir tehditle engellenemeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Bu ödül, yalnızca Navi Pillay'ın değil, zulme karşı adaleti, zorbalığa karşı hukuku savunan İnsanlık Cephesi'nin de başarısıdır. Kendisini tebrik ediyor, bu anlamlı ödülün Filistin halkının bağımsızlık mücadelesine güç katmasını ve özgür Filistin hedefine giden yolda önemli bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA
FilistinPolitikaİsrailGazzeDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Kurtulmuş, 2026 Nobel Barış Ödülü'nü alan hukukçu Navi Pillay'ı tebrik etti - Son Dakika
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