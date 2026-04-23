Kurtulmuş, 23 Nisan için Anıta Çelenk Bıraktı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'deki Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törene AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Pervin Buldan ve Tekin Bingöl, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM İdare Amirleri, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve çok sayıda milletvekili katıldı. - ANKARA