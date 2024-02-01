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Kurtulmuş: Ankara'da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Bozdağ okutacaktı - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş: Ankara'da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Bozdağ okutacaktı

Kurtulmuş: Ankara\'da olsaydım da Can Atalay\'la ilgili kararı Bozdağ okutacaktı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Can Atalay'ın tahliye kararıyla ilgili olarak, 'Teamüller gereği Ankara'da olsaydım da kararı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ okutacaktı. Bu konuda sokakta yapılacak siyasi tartışmalar doğru değil' dedi.

01.02.2024 17:09  Güncelleme: 17:12
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Kurtulmuş: "Teamüller gereği Ankara'da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Sayın Bozdağ okutacaktı. Buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değil"

Kaynak: AA

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Ankara, Hukuk, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurtulmuş: Ankara'da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Bozdağ okutacaktı - Son Dakika
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