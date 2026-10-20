Kurtulmuş Bişkek'te KKTC'nin haklarından vazgeçilmesini kimse beklemesin dedi - Son Dakika
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Kurtulmuş Bişkek'te KKTC'nin haklarından vazgeçilmesini kimse beklemesin dedi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bişkek'te KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile görüşerek KKTC'nin haklarından vazgeçmesini kimsenin beklememesi gerektiğini söyledi. Öztürkler ise bayrak, egemenlik ve eşit uluslararası statüden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bişkek'te KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile gerçekleştirdiği görüşmede, "KKTC'nin sahip olduğu haklardan vazgeçmesini hiç kimse beklemesin" mesajı verdi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşmede Öztürkler'e, Cumhuriyet Meclisi İdare Amiri ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk ile Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Şifa Çolakoğlu eşlik etti.

Kurtulmuş: "KKTC'nin haklarından vazgeçmesini kimse beklemesin"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, görüşmede yaptığı konuşmasında Kıbrıs'ın haklı davasını savunma devam edileceğini kaydetti. Kurtulmuş, "Kıbrıs, Türkiye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Artık bütün platformlarda, uluslararası camiada görünebilir ki Kıbrıs'ta iki toplum var. İki toplumun eşit egemenliğinden, haklarından ve uluslararası alanda tanınan haklarından KKTC'nin vazgeçmesini kimse beklemesin. Öyle bir şey olamaz. Biz de Türkiye olarak size her alanda desteğimizi veriyoruz. Önümüzdeki seçimlerin de KKTC için hayırlı olmasını, demokrasisini güçlendirmeyi, toplumsal bütünleşmeyi kuvvetlendirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öztürkler: "Bayrağımızdan, egemenliğimizden ve eşit uluslararası statümüzden vazgeçmeyeceğiz"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesindeki en büyük güç kaynaklarından biri olduğunu belirterek, TBMM'nin her zaman KKTC'nin yanında yer aldığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının haklı davasını uluslararası platformlarda anlatmayı sürdüreceklerini ifade eden Öztürkler, bayraktan, egemenlikten ve eşit uluslararası statüden hiçbir zaman vazgeçilmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin desteğiyle Türk dünyasında önemli diplomatik kazanımlar elde edildiğini belirten Öztürkler, KKTC'nin 2022 yılında Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olduğunu, ardından TÜRKPA'da da gözlemci üyelik elde ettiğini hatırlattı.

"KKTC'nin Türk dünyasındaki görünürlüğü artıyor"

Söz konusu gelişmelerin Kıbrıs Türk halkının sesinin Türk dünyasında daha güçlü duyulmasını sağladığını ifade eden Öztürkler, KKTC'nin Türk devletleri ve uluslararası platformlardaki görünürlüğünün artmaya devam edeceğini kaydetti.

Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının ortak mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini belirten Öztürkler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Türk milletvekillerine KKTC'ye verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti.

Görüşmede, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem de yer aldı.

Kaynak: İHA
Numan KurtulmuşDiplomasiPolitikaKıbrısDünyaSon Dakika

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