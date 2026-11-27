Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin, "Kar elde etme iştahı, sınır tanımaz bir şekilde yoluna devam ediyor. Bunun mutlaka sona erdirilmesi ve insanların ciddi bir şekilde dünyayı gelecek nesillere daha güzel bir şekilde devretmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi şarttır. Bu çerçevede bu düşünce değişikliğini, paradigma değişikliğini gerçekleştirmeden ne yazık ki iklim değişikliğiyle ilgili mücadele hep topal kalacaktır." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avustralya Parlamentosunun ev sahipliğinde başkent Kanberra'da düzenlenen Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 12. Parlamento Başkanları Toplantısında "İklim Eylemi ve Yeşil Ekonomi: Kapsayıcı Enerji Dönüşümünde Parlamentoların Rolü" başlıklı üçüncü oturumun moderatörlüğünü yaptı.

Oturumun açılış konuşmasını yapan Kurtulmuş, insanlığın ortak geleceğini yakından ilgilendiren, etkilerinin, dünyanın hemen her bölgesinde giderek daha ağır biçimde hissedilen iklim değişikliğinin çağın en önemli küresel sınamalarından biri olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, hiçbir ülkenin tek başına üstesinden gelemeyeceği bu sorunun güçlü bir uluslararası işbirliğini ve ortak eylem planını hak ettiğini belirtti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde bu ay Antalya'da düzenlenen ve iki hafta süren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) iklim konusunun çok detaylı bir şekilde ele alındığını anımsatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"COP31'e 'uygulama COP'u vizyonuyla hazırlandık ve iklim taahhütlerini somut sonuçlara dönüştürmeyi hedefledik. Bu süreçte Avustralya ile Birleşmiş Milletler iklim rejiminde ilk kez uygulanan özgün bir ortak akıl modeli geliştirdik. Türkiye COP31 Başkanlığını ve iklim eylemi gündemini, Avustralya ise müzakere başkanlığını üstlendi. Bu ortaklık çok taraflılığın ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, farklı ülkelerin ortak hedefler doğrultusunda etkili bir biçimde işbirliğini gerçekleştirebileceklerini de güzel bir örnek olarak ortaya koymuştur.

16 Kasım'da COP31 bağlamında PAB ile birlikte Antalya'da düzenlediğimiz Parlamenterler Toplantısı'na 59 ülkeden 227 parlamenter katıldı ve ortak bir bildiriyi yayınladık. Bu toplantıya katılımı için ve bugünkü ev sahipliği için PAB Başkanı Sayın Milton Dick'e ve katılım sağlayan tüm parlamentolarına yürekten teşekkür ediyorum."

MIKTA'nın, iklim değişikliğiyle mücadelede deneyim paylaşımını güçlendirerek ve uygulanabilir çözümleri destekleyerek gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında önemli bir köprü işlevi göreceğine inandığını belirten Kurtulmuş, "COP31 sürecinde Avustralya ile geliştirdiğimiz yakın işbirliğinin diğer MIKTA ortaklarımızla ilişkilerimizde yeni bir ivme kazandırmasını ümit ediyorum." dedi.

Kurtulmuş, iklim değişikliğiyle mücadelenin parlamentolara da önemli bir sorumluluk yüklediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Uluslararası düzeyde verilen iklim taahhütlerinin hayata geçirilmesi, büyük ölçüde ulusal parlamentoların bu taahhütleri ulusal mevzuata, bütçe politikalarına ve etkili denetim mekanizmalarına dönüştürebilmesine bağlıdır. 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz doğrultusunda yeşil dönüşümün hukuki, ekonomik ve kurumsal altyapısını güçlendirmek ve bu altyapının gerektirdiği yasal adımları da atmak durumundayız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi açısından da bu süreçte önemli sorumluluklar yerine getirmiş, özellikle Paris Sözleşmesi'nin kabul edilmesiyle birlikte de çok ciddi adımlar atılmıştır. 2025'te kabul ettiğimiz İklim Kanunu, iklim yönetimi, kurumsal yapılanma ve finansman mekanizmaları bakımından kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturmuştur. Önümüzdeki dönemde parlamentolarımız arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmamız, iyi uygulamaları yaygınlaştırmamız ve işbirliğini güçlendirmemiz gerektiğine inanıyorum."

"İlk adım, bir zihniyet değişimini gerçekleştirmektir"

Bu alanda yapılacak çok fazla işin olduğuna da dikkati çeken Kurtulmuş, "Diyebiliriz ki hem yeşil ekonomi hem de küresel ısınmaya karşı atılacak adımlar dünyanın en fazla konuşulan ve üzerinde en fazla araştırma yapılan konularındandır. Böyle olmasına rağmen maalesef bugün küresel ölçekte etkin bir mücadelenin başlatılamadığını görüyoruz. Bunda hiç şüphesiz çok farklı nedenler var ama kanaatimce bu mücadelenin başarılı olabilmesi için ilk atılması gereken adım, bir zihniyet değişimini gerçekleştirmektir." diye konuştu.

"Önce bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum"

Bugün dünyada karşı karşıya kalınan iklim değişikliğiyle ilgili krizlerin doğal afet olmadığını, bunların her birisinin insan eliyle oluştuğunu belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Burada önce bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun arkasındaki temel neden vahşi kapitalizmin, vampir kapitalizmin ciddi bir şekilde yeryüzünün tamamını hatta sadece yeryüzünü değil, gökyüzünü de uzayı da bir rekabet alanı, bir kar alanı olarak görmesi ve yeryüzünü kendi babasının mülkü olarak telakki etmesidir. Dolayısıyla önce bunun ortadan kaldırılması, yeryüzünün hepimizin ortak evi olduğu anlayışıyla, hiçbirimize atalarımızdan, babalarımızdan miras kalan bir yer olmadığını, hiçbirimizin malı mülkü olmadığını ve yeryüzünün sadece kar elde edilebilecek bir mekan olmadığını anlamak, kabul etmek ve buna göre hareket etmek mecburiyetindeyiz.

Maalesef dünyayı bu hale getiren kar elde etme iştahı, sınır tanımaz bir şekilde yoluna devam ediyor. Bunun mutlaka sona erdirilmesi ve insanların ciddi bir şekilde dünyayı gelecek nesillere daha güzel bir şekilde devretmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi şarttır. Bu çerçevede bu düşünce değişikliğini, paradigma değişikliğini gerçekleştirmeden ne yazık ki iklim değişikliğiyle ilgili mücadele hep topal kalacaktır. Önce insanoğlunun yerküreyle barışık yaşamayı öğrenmesi, yerkürenin hepimizin ortak evi olduğunu benimsemesi, bunu içselleştirmesi ve ortak planlarını uygulamasının zaruri olduğu kanaatindeyim. Ümit ederim ki bu ve benzeri uluslararası platformlar aynı zamanda dünyanın geleceğine ilişkin meseleyi sadece teknik bir konu olarak ele almayıp bu meseleyi ciddi bir felsefe, düşünce değişikliğini gerektiren somut bir eylem alanı olarak görmesini mümkün kılar."