Kurtulmuş İsveç Kralı ile Görüştü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret için bulunduğu İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsveç Kralı Carl 16'ncı Gustaf ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsveç Kralı Carl 16'ncı Gustaf'a nazik kabulleri için teşekkür ediyorum. Resmi ziyaretimizin, Türkiye ile İsveç arasındaki dostluk ve iş birliğinin daha da güçlenmesine, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.