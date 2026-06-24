TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'de KKTC Meclis Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'de KKTC Meclis Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü\'de KKTC Meclis Başkanı ile görüştü
24.06.2026 16:36
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakü'deki İSİPAB Konferansı'nda KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile görüştü. Kurtulmuş, KKTC'nin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak için çalışmaların süreceğini ve Türkiye'nin garantörlükten vazgeçmeyeceğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve KKTC arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile KKTC'nin uluslararası alanda tanınırlığını ve görünürlüğünü artırmak için yürütülen diplomatik çabalar ele alındı, bölgesel ve küresel görüşmeler değerlendirildi.

Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün uluslararası platformlarda tanınırlığının artırılabilmesi için üstün bir gayreti sürdürdüklerini belirterek, bu platformlardan birisinin de İslam İşbirliği Teşkilatı ve İSİPAB olduğunu belirtti.

KKTC'nin gözlemci üye olarak bu konferansta bulunmasının ve Öztürkler'in konuşma yapmasının fevkalade önemli olduğunu söyleyen Kurtulmuş, KKTC'nin daha fazla uluslararası platformda tanınırlığını sağlamak için gayret göstereceklerini vurguladı.

Türkiye'nin her alanda KKTC'nin yanında durduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Her türlü bölgesel gerilimleri, bölgede oluşturulmaya çalışılan provokasyonları, Rum tarafının aşırı silahlandırılma çabalarını, oralarda bazı devletlerin üsler kurarak bölgedeki dengeyi bozma çabalarını çok dikkatle takip ettiğimizi ifade etmek isterim. Bu vesileyle bir kere daha şunu da söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs'ın tamamının garantörüdür. Burada Türkiye'nin garantörlük vasfını kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğinin herkes tarafından bilinmesi gerekir. Kıbrıslı Türklerimiz, Türk kardeşlerimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından kabul edilmeyecek hiçbir oldubittiye müsaade edilmeyeceğinin herkes tarafından çok net görülmesini, anlaşılmasını istiyoruz."

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise Kıbrıs Türk halkının özgürce yaşayabilmesi için anavatan Türkiye'nin her daim Kıbrıs Türk halkının yanında durduğunu hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının sesini ve haklı davasını uluslararası her platformda anlatabilmek adına anavatan Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir gayret ortaya koyduğunu ifade eden Öztürkler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs Türk halkına sanatta, kültürde, spor alanında uygulanan haksız izolasyonların bir an önce kaldırılması gerektiğini her noktada vurguladık ve vurgulamaya devam edeceğiz. Ama biz hem Türkiye Cumhuriyeti bayrağını hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını hep yan yana özgür bir şekilde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkı için adadaki Türk askerinin varlığı bir tartışma konusu değildir. Türk askeri vardır ve var olmaya devam edecektir. Aynı şekilde Anavatan Türkiye Cumhuriyetimizin garantörlüğü de hiçbir noktada tartışma konusu olmadı ve olmayacaktır."

Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'de KKTC Meclis Başkanı ile görüştü - Son Dakika

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