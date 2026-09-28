Kurtulmuş, Lizbon'da büyük cami karşısında şaşkınlık yaşadıklarını söyledi - Son Dakika
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Kurtulmuş, Lizbon'da büyük cami karşısında şaşkınlık yaşadıklarını söyledi

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Kurtulmuş, Lizbon\'da büyük cami karşısında şaşkınlık yaşadıklarını söyledi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz'in başkenti Lizbon'da Lizbon Merkezi Camisi'ni ziyaret ederek Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, caminin büyüklüğü karşısında şaşırdıklarını ve bunun Portekiz Müslüman toplumu için büyük fırsat olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Portekiz'in başkenti Lizbon'da, Lizbon Merkezi Camisi'ni ziyaret ederek, Müslüman toplumun temsilcileriyle görüştü.

Görüşmede, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Türkiye-Portekiz Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, TBMM Katip Üyesi ve Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ile Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç yer aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, sıcak misafirperverlikleri için katılımcılara teşekkür ederek, "Lizbon'da böyle büyük bir cami gördüğümüz için çok şaşırdık. Bu durum Lizbon ve Portekiz Müslüman toplumu için gerçekten çok büyük bir fırsat." dedi.

Batı ülkelerindeki Müslümanların artık yaşadıkları ülkelerin asli unsurları haline geldiğini ve bundan dolayı da memnuniyet duyduklarını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Portekiz'de iyi entegre olmuş Müslüman toplumu olarak varlığınızı görmekten memnuniyet duyuyoruz. Artık Müslümanlar Avrupa ülkelerinin asli unsurlarındandır. Avrupa'daki Müslüman topluluklar arasındaki işbirliğinin artırılması ortak vazifemiz olmalıdır. Portekiz'de, Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da, İspanya'da, bütün Avrupa kıtasında Müslümanların her 'Allahüekber' deyişi, aslında sadece ibadet için bir yönelmeyi değil aynı zamanda fikri ve ortak hisler bakımından da bir birleşmeyi temsil etmelidir. Burada Sayın Büyükelçimiz'le ve Türkiye'nin kurumlarıyla iyi ilişkiler içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Bizim her zaman kapımızın da gönlümüzün de sizlere açık olduğunu ifade etmek isterim."

Kaynak: AA
Numan KurtulmuşDış PolitikaPortekizPolitikaDünyaCamiSon Dakika

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