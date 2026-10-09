Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kanunu'ndaki ilk sigortayı MGK ilanı olarak açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kanunu'ndaki ilk sigortayı MGK ilanı olarak açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kanunu\'ndaki ilk sigortayı MGK ilanı olarak açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da Milli Dayanışma Kanunu'nu anlattı. Kurtulmuş, yasanın ilk sigortasını terör örgütünün silah bırakıp feshetmesinin MGK'ca ilanı olarak açıkladı; Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul ve TBMM İzleme Komisyonu diğer sigortalar.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin, "Bu yasada bütün tereddütlerin de ortadan giderildiği, her bir satırının değil, her bir kelimesinin bile tartılarak hazırlandığı bir süreci yaşadık. Bu süreçte de yasanın içerisine üç tane önemli sigortayı koyduk" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Konya'da Selçuk Üniversitesi'nin 2026-2027 Akademik Yılı'nın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze başta olmak üzere diğer ülkelere yönelik yaptığı saldırılara tepki gösterdi. Kurtulmuş, "İsrail, Gazze'yi işgali ile başladığı süreçte hemen hemen bölgedeki birçok ülkeye doğrulan saldırı yapmış, birçok ülkeyi silahlarıyla vurmuştur. Lübnan'ı, Suriye'yi, İran'ı, Filistin'i, Katar'ı, Yemen'i ve daha birçok ülkeyi tamamıyla uluslararası hukuka aykırı bir şekilde vurmuştur. Bizim on yıllar boyunca, Konyalılar çok iyi bilir. Siyonizmin ne olduğunu, siyonizmin ne hedefleri olduğunu on yıllardır Konyalılar gayet iyi benimsemiş ve anlamışlardır. O zamanlar söylediklerimizin bir kısmının da ya bunlar komplo teorileridir diyerek hafife alındığını, dün gibi hatırlıyorum. Ama ne yazık ki dün anlattığımız o hususların neredeyse tamamı bugün gerçekleşmiş ve İsrail, Nil'den Fırat'a kadar bütün coğrafyayı hakimiyeti altına almak için her türlü girişimi aleni hale getirmiştir. Türkiye olarak, bu coğrafyanın en önemli ögesi olarak diyoruz ki, İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmasın. Bu coğrafyada İsrail'e Arz-ı Mev'ud kurdurulmayacak. Arz-ı Mev'ud'e asla ulaşamayacaklar. Biliyoruz ki Allah, hiçbir toprağı hiçbir millete vaat etmedi. Bütün bu toprakları onların Arz-ı Mev'ud diye hayal gördükleri toprakların içinde yaşayan halkların kendi ülkeleridir, kendi vatanlarıdır. Araplar, Türkler, Kürtler diğer bütün unsurlarıyla birlikte bu toprakların asli sahipleriyiz ve İsrail bu topraklara asla hükümran olamayacak, asla egemen olamayacak."

SİLAH BIRAKMAZLAR DİYE BİR ŞEY YOK'

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunu'na da değinen Kurtulmuş, "Bu yasada bütün tereddütlerin de ortadan giderildiği, her bir satırının değil, her bir kelimesinin bile tartılarak hazırlandığı bir süreci yaşadık. Bu süreçte de yasanın içerisine üç tane önemli sigortayı koyduk. Bunlardan birisi, terör örgütünün silahlarını bıraktığı ve kendisini feshettiği, devletin güvenlik birimleri tarafından tespit ve teyidi ve bunun da ülkenin en üst güvenlik kurulu olan Milli Güvenlik Kurulu tarafından ilan edilmesiyle birlikte bu yasa uygulamaya girecek. Bazılarımızın zihninde hala 'Ya silah bırakmazlarsa' diye bir şey var ya, 'Ya silah bırakmazlar' diye bir şey yok. Yasanın zaten uygulanması için birinci sigortamız budur. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan ve toplanmaya devam edecek olan kurul, kurul 6 bakan ve devletin en üst güvenlik birimlerinden oluşan bir yapıya sahip. Burada da her bir mesele, masaya gelecek ve ortak bir şekilde onlar müzakere edilecek, onların attığı adımlarla, tavsiyelerle yol alınacaktır. Sigorta iki. Yetmedi üçüncü bir sigorta daha vardı. O da önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak olan İzleme Komisyonu'dur. Bu İzleme Komisyonu'nda bütün partilerin katılımıyla oluşacak, grubu bulunan partilerin katılımıyla oluşacak bu İzleme Komisyonu ile de sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için milli irade duruma vaziyet edecektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Numan KurtulmuşPolitikaGüvenlikGüncelKonyaTerörMgkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı 5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı Arandığı ortaya çıktı Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Video çekerken telefonu denize düştü Kaydettiği görüntüler şaşırttı Video çekerken telefonu denize düştü! Kaydettiği görüntüler şaşırttı
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Fenerbahçe’nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Hayat karartan benzerlik Kimliğini kanıtlamak için DNA testi yaptırdı Hayat karartan benzerlik! Kimliğini kanıtlamak için DNA testi yaptırdı
Galatasaray’da İlkay Gündoğan için karar verildi 6 dakikalık bekleyiş bitiyor Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar verildi! 6 dakikalık bekleyiş bitiyor
14:15
İşte Türkiye’de en çok değiştirilen 10 soyisim
İşte Türkiye'de en çok değiştirilen 10 soyisim
14:10
Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu “İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek“
Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu! "İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek"
14:04
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu’nun keyfi yerinde Çocuklarla fotoğraf çektirdi
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi
13:48
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz
13:02
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
12:59
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
12:38
Tepki çeken “Hayırlı olsun“ ziyareti Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi
Tepki çeken "Hayırlı olsun" ziyareti! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
11:19
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
11:19
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı Türkiye harekete geçti
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti
10:26
Aydın’da kahreden olay Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 14:51:20. #7.12#
SON DAKİKA: Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kanunu'ndaki ilk sigortayı MGK ilanı olarak açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei