Kurtulmuş, MÜSİAD Heyetini Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, Özdemir ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.