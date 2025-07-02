TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir ve beraberindeki heyeti kabul etti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, Özdemir ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş, MÜSİAD Heyetini Kabul Etti - Son Dakika
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