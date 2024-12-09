Kurtulmuş: Orta Doğu için iş birliği şart - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş: Orta Doğu için iş birliği şart

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve demokratik inşası için iş birliği gerektiğini vurguladı.

09.12.2024 12:58
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Orta Doğu'da bu bölgede daha fazla bölünmenin, daha fazla parçalanmanın, daha fazla dağılmanın değil, daha fazla iş birliğinin, güç birliğinin ve entegrasyonun esas alınması gerektiği bir sürece girdiğimiz aşikardır" dedi.

Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda başlayan 2025 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2023 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve konuşma yaptı. Kurtulmuş, Isparta'daki helikopter kazasına değinerek, "Isparta'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden beş şehidimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetleri camiasına başsağlığı diliyoruz. Yaralı arkadaşımıza da en kısa sürede acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Suriye'de yaşanan gelişmelere atıf yaparak, "Türkiye olanı hemen burnumuzun dibinde olan Suriye'deki gelişmeleri dikkatle hiçbir şekilde bir takım hissiyatlara kapılmadan milli menfaatlerimizin gerektirdiği perspektiften değerlendirip Suriye'nin bundan sonraki süreçte geçmiş bütün acıları geride bırakarak özgür ve demokratik bir Suriye'nin inşası için Türkiye olarak da üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret edeceğiz. Bizlerin Suriye'nin yeni süreciyle ilgili beş temel hususla ilgili dikkatlerimizi çekmek isterim. Her şeyden evvel Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'nin en önemli önceliklerinden birisidir. Artık Orta Doğu'da bu bölgede daha fazla bölünmenin, daha fazla parçalanmanın, daha fazla dağılmanın değil, daha fazla iş birliğinin, güç birliğinin ve entegrasyonun esas alınması gerektiği bir sürece girdiğimiz aşikardır. Bu çerçevede Suriye'nin egemenliğinin korunması Suriye'nin toprak bütünlüğünün temin edilmesi önümüzdeki süreçte hem Suriye halkının geleceği bakımından hem de Türkiye'nin milli menfaatleri bakımından fevkalade önemli bir önceliktir. Yine aynı şekilde bundan sonraki süreçte tüm kesimlerin söz hakkının olduğu demokratik bir Suriye'nin inşası hiçbir kesimin hiçbir toplumsal kesimin dışlanmadığı bir Suriye'nin inşası da herhalde önemli önceliklerden bir değeri olacaktır" dedi.

Terörden ve terör örgütlerinden bütünüyle arındırılmış bir Suriye'nin tesis edilmesinin önemin değinen Kurtulmuş, "Uzun yıllar boyunca bir takım güçlerin ellerine silah vererek istihbari ve lojistik destekler sağlayarak bölge ülkelerini istikrarsızlaştırma aracı olarak kullandıkları terörün ve terör örgütlerini artık Suriye sahasında bir daha söz hakkının olmadığı bir daha etkin olmadığı bir Suriye'nin inşası ve böylece vekalet savaşlarının kirli araçları olan terör örgütlerinin tamamının Suriye'den temizlenmesi herhalde bölgenin ve Türkiye'nin de menfaatinin gereğidir. Ülkemizde uzun yıllardır misafir ettiğimiz göçmenlerin onu güvenli bir şekilde geri dönüşünü sağlayacak sürecin bu çerçevede Türkiye Suriye'de oluşacak yeni yönetimle her türlü iş birliğini gerçekleştirmek ve bu uğurda hep Türkiye'nin üstünde bulunan Suriyeli mülteciler hem Lübnan'da ve Ürdün'de bulunan mültecileri güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşünün sağlanması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Temennimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak en büyük beklentimiz. Bundan sonraki süreçte Suriye'nin daha fazla acılar yaşamaması. Bundan sonraki süreçte Suriye'nin tam manasıyla bir bütün Suriye olarak bütünleşik bir Suriye olarak Suriye'nin demokratik sisteminin inşa edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 bütçesinin görüşülmesine ilişkin bilgi vererek, "Komisyonda 39 gün süren bütçe görüşmeleri yaklaşık 235 saat, 21 birleşim ve 81 oturumda tamamlanabilmiştir. Bütçe görüşmelerinde komisyon üyelerimiz dahil olmak üzere 267 farklı milletvekilinin bin 330 saat söz talebi olmuş ve bu talep karşılanmıştır. Başka bir deyişle Meclis'teki milletvekili arkadaşlarımızın yaklaşık yüzde 45 bütçe müzakelerine doğrudan söz alarak katkıda bulunmuştur. Bu toplantılarda 3 bin 5 sayfa tutanak tutulmuş" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kurtulmuş: Orta Doğu için iş birliği şart - Son Dakika

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