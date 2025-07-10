Kurtulmuş, Srebrenitsa\'nın 30. Yılına Katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü programlarına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Saraybosna'da Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazoviç ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü programlarına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'te temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, başkent Saraybosna'da Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazoviç ile görüştü. Bosna Hersek İslam Birliği Binası'nda gerçekleşen görüşmede, Kurtulmuş, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki tarihi bağlara dikkati çekerek, Bosna Hersek İslam Birliği'nin iki ülke halkları arasında kardeşlik bağlarının güçlenmesi için verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, dün Srebrenitsa'da işlenen katliamları ve soykırımı görmeyen uygar dünyanın bugün de Gazze'deki katliamları ve soykırımı görmediğini, bu durumun Türkiye'nin ve İslam dünyasının güçlü olması gerektiği konusunda büyük bir nasihat değeri taşıdığını belirtti. TBMM'den güçlü bir heyetle Srebrenitsa soykırımının 30. yılı anma törenlerine katılacaklarını ifade eden Kurtulmuş, Türk milletinin her konuda Boşnaklarla dayanışmasını göstermek için bu ziyaretin güzel bir vesile olduğunu kaydetti. Aliya İzetbegoviç'in "Sakın soykırımı unutmayın, unutulan soykırım tekrarlanır" sözünü aktaran Kurtulmuş, bunun büyük bir nasihat olduğunu belirtti.

"Srebrenitsa'da işlenen katliamları görmeyen uygar dünya, bugün de Gazze'deki katliamları ve soykırımı görmüyor"

Srebrenitsa soykırımının üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen Gazze'de iki yıldır açık bir katliam ve soykırımın yaşandığını belirten Kurtulmuş, dün Srebrenitsa'da işlenen katliamları ve soykırımı görmeyen uygar dünyanın bugün de Gazze'deki katliamları ve soykırımı görmediğini, bu durumun Türkiye'nin ve İslam dünyasının güçlü olması gerektiği konusunda büyük bir nasihat değeri taşıdığını kaydetti. Türkiye'nin, Balkanlarda ve bütün dünyada huzur ve barış istediğini dile getiren Kurtulmuş, insani değerleri sonuna kadar savunurken İslam dünyasının, Türkiye'nin ve Balkan halklarının haklarını da hiçbir zaman hiç kimseye çiğnetmeyeceklerini vurguladı.

Kurtulmuş'a ziyaretinde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki de eşlik etti. - SARAYBOSNA