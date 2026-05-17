Kurtulmuş'tan 52 Orduspor'a Tebrik

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nesine 3. Lig'de play-off final müsabakasında Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 yenerek Nesine 2. Lig'e yükselen 52 Orduspor FK'yi tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025-2026 Nesine 3. Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp TFF 2. Lig'e yükselen 52 Orduspor'u, sahada büyük bir mücadele ortaya koyan futbolcuları, teknik heyeti ve Orduspor taraftarını gönülden tebrik ediyorum. 52 Orduspor'a TFF 2. Lig'de üstün başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
