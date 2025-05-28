Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret

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Kurtulmuş\'tan Bahçeli\'ye ziyaret
28.05.2025 13:15  Güncelleme: 13:48
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Kurtulmuş\'tan Bahçeli\'ye ziyaret
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. İkilinin "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili detaylı görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi. Ayrıca Kurtulmuş ve Bahçeli'nin yeni Anayasa çalışmasıyla ilgili de istişarede bulunacakları belirtildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.

MASADA 2 KONU VAR

Kurtulmuş ve Bahçeli'nin, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili detaylı görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi. Bunun yanı sıra, yeni Anaya çalışması ve Meclis'te 'Terörsüz Türkiye'ye yönelik kurulması dile getirilen komisyon çalışmasıyla ilgili de istişarede bulunacakları belirtildi. Görüşmenin ardından Kurtulmuş'un basın mensuplarına açıklamada bulunacağı bildirildi.

GÖRÜŞMEDEN İLK FOTOĞRAF

Bahçeli ile Kurtulmuş'un görüşmesi 12.55 sıralarında başladı. İki isim görüşme öncesinde gazetecilere fotoğraf verdi.

Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret

"SÜRECİN NASIL İŞLEYECEĞİ KONUSUNDA FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş görüşme sonrası şu açıklamalarda bulundu: "Kendisinin terörsüz Türkiye sürecinin başlamasında tarihi rolü vardır. Bundan sonra sürecin nasıl işleyeceği konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonra TBMM'ye görev düşmektedir. Sürece öncülük edilmesi gerekecek. Türkiye'nin önüne tarihi bir fırsat geçmiştir. Herhangi partinin tek başına gerçekleştirebileceği bir şey değildir. TBMM'nin müzakere ortamında gerçekleşir. Siyasi partilerimizin hepsini siyasi sorumluluğa ortak olmaya davet ediyorum."

Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te bir komisyon kurulmasını önermişti. MHP lideri dün de DEM Parti heyetini kabul etmişti.

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Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tahsin Mehdevi:
    Karun gibi kesesini dolduranlarla bir olup milleti ve ülkeyi borç batağına sorunuz Numen efendi. 0 0 Yanıtla
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