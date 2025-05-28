Kurtulmuş\'tan Bahçeli\'ye ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.

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Kurtulmuş ve Bahçeli'nin, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili detaylı görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi. Bunun yanı sıra, yeni Anaya çalışması ve Meclis'te 'Terörsüz Türkiye'ye yönelik kurulması dile getirilen komisyon çalışmasıyla ilgili de istişarede bulunacakları belirtildi. Görüşmenin ardından Kurtulmuş'un basın mensuplarına açıklamada bulunacağı bildirildi.

GÖRÜŞMEDEN İLK FOTOĞRAF

Bahçeli ile Kurtulmuş'un görüşmesi 12.55 sıralarında başladı. İki isim görüşme öncesinde gazetecilere fotoğraf verdi.

"SÜRECİN NASIL İŞLEYECEĞİ KONUSUNDA FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş görüşme sonrası şu açıklamalarda bulundu: "Kendisinin terörsüz Türkiye sürecinin başlamasında tarihi rolü vardır. Bundan sonra sürecin nasıl işleyeceği konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonra TBMM'ye görev düşmektedir. Sürece öncülük edilmesi gerekecek. Türkiye'nin önüne tarihi bir fırsat geçmiştir. Herhangi partinin tek başına gerçekleştirebileceği bir şey değildir. TBMM'nin müzakere ortamında gerçekleşir. Siyasi partilerimizin hepsini siyasi sorumluluğa ortak olmaya davet ediyorum."

Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te bir komisyon kurulmasını önermişti. MHP lideri dün de DEM Parti heyetini kabul etmişti.