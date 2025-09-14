Kurtulmuş'tan Boksçulara Tebrik

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İngiltere'de gerçekleştirilen Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar'ı kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Türkiye'mizin spordaki başarısı göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Buse Naz Çakıroğlu'nu ve Büşra Işıldar'ı tebrik ediyor, yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.