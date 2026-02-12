Kurtulmuş'tan CHP'ye Sert Cevap - Son Dakika
Kurtulmuş'tan CHP'ye Sert Cevap

12.02.2026 16:00
TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP'nin eylemlerini haksız buldu ve demokratik süreç vurgusu yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni öncesinde CHP milletvekillerinin eylemine ilişkin, "Ben bu davranışın son derece haksız, yersiz ve Türkiye demokrasisine karşı yapılmış bir hareket olduğunu düşünüyorum. Beğenmeyebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nde bakanların nasıl atanacağı bellidir. Milletimiz sandıkta kararını vermiş ve Sayın Cumhurbaşkanına milletimizi belli süre içerisinde yönetme yetkisini vermiştir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Kurtulmuş ve Zupancic, ortak basın toplantısı düzenledi. Numan Kurtulmuş, Zupancic ile heyetini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ve ülkeler arasında gerçekleştirilen resmi ziyaretlerin ilişkileri güçlendirdiğini belirtti. Türkiye ve Slovenya'nın NATO üyeliği zemininde ortak bir ilişki ağına sahip olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecinde Slovenya her zaman ülkemize destek olmuş ve bu konuda ülkemizin önünün açılmasıyla ilgili karar ve inisiyatiflere destek olmaya çalışmıştır. Slovenya'nın önemli özelliklerinden birisi de maalesef uzunca bir süredir devam eden ve 75 bin kişiyi aşkın insanın haksız yere hayattan koparıldığı, büyük bir zulümle öldürüldüğü, İsrail ve Başbakanı Netanyahu tarafından uygulanan soykırım karşısında dünyada sessiz kalmayan ülkelerden birisi olmasıdır. Slovenya özellikle Filistin davasına verdiği destek ile soykırıma tabi tutulan Filistin'in masum insanlarına verdiği destekle ve geçtiğimiz yıl Filistin Devleti'nin resmen tanınması sürecindeki olağanüstü desteğiyle tarihin doğru tarafında ve insanlık cephesinin içerisinde yer almış Avrupa'nın önemli ülkelerinden birisidir" ifadelerini kullandı.

'İKİLİ TİCARET HACMİMİZİN 5 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ÇIKMASI MÜMKÜN'

Türkiye ve Slovenya arasında yakın ilişkilerin bulunduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş, "Bu ilişkilerimiz artarak devam ediyor. Ticari anlamda birçok alanda; ulaştırma, enerji, turizm, savunma sanayi olmak üzere birçok alandaki ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Bu çerçevede şu anda 3,7 milyar dolar seviyesinde bir ikili ticaret hacmine sahibiz. Bunun önümüzdeki süreçte daha da artırılarak 5 milyar dolar seviyelerine çıkması mümkündür. Ayrıca Slovenya ile ortak bir coğrafyayı da paylaşıyoruz. Slovenya, Balkanların en batısında biz ise Balkanların en doğusunda yer alıyoruz. İki ülke de Balkanlarda barışın, istikrarın ve dostluğun gelişmesi ve güçlendirilmesi için ortak çalışmalar sürdürüyor. Ayrıca Slovenya, Doğu Avrupa ülkesi olarak Doğu Avrupa'daki bütün gelişmeleri de yakından takip ediyor ve bunlardan etkilenen bir ülke olarak Avrupa'da da barışın, istikrarın ve güvenliği sağlanması için gayret ediyor, mücadele ediyor. Türkiye olarak biz de hem bölgemizde yaşadığımız bütün sorunlarla ilgili hem de küresel ölçekte yaşadığımız sorunların tamamıyla ilgili temel perspektifimiz; barış, istikrar ve diyalog olmuştur" diye konuştu.

'GAZZE HALKINA KARŞI SÜRDÜRÜLEN SOYKIRIM UNUTULMAMALI'

Kurtulmuş, uluslararası sistemin olayları çözme kapasitesinin sorunlu olduğunu vurgulayarak, "Kural bazlı ve bütün ülkelerin egemenlikte eşit kabul edildiği yeni bir dünya sisteminin kurulması için bu perspektife sahip olan ülkelerin hep birlikte çalışması kaçınılmaz bir ödev olarak önümüzde duruyor. Biz bu anlamda Filistin meselesinin hem insanlığın önünde çözülmesi zorunlu olan hayati bir mesele hem de insanlığın bundan sonraki gelişimi için yol gösterici bir insanlık rehberi olduğuna inanıyoruz. Filistin'de hakkaniyet ve adalet sağlanmadan, Filistin Devleti'nin de var olduğu iki devletli bir çözüm kabul edilmeden Orta Doğu'ya asla barış gelmeyecektir. Orta Doğu'daki ve dünyanın genelinde yaşanan gelişmelerde; tekrar altını çizerek ifade etmek isterim ki; Netanyahu ve çetesinin Gazze halkına karşı sürdürmekte olduğu soykırımı unutturmasına da asla müsaade etmememiz lazım. Bu büyük bir insanlık suçudur" değerlendirmesinde bulundu.

'ANAYASA VE DEMOKRATİK TEAMMÜLERE AYKIRIDIR'

Ardından Numan Kurtulmuş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, dün TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni öncesinde CHP milletvekillerinin eylemlerine ilişkin, "Öncelikle şunu ifade etmek isterim; dünkü yemin töreni, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın amir hükümleri uyarınca ve TBMM İç Tüzüğü gereğince gerçekleştirilmiştir, bu çerçevede yasal bir zorunluluktur. Bakanların yemin etmesiyle birlikte işlem tamamlanmıştır. Dolayısıyla anayasadan kaynaklanan bu işlemin yerine getirilmesini önlemeye kalkmak, hele hele bunu kürsü işgali gibi yemin edecek bakanı yemin ettirmemek gibi birtakım yöntemlerle önlemeye kalkmak asla ve asla demokrasinin içerisinde yoktur. Demokrasinin içerisinde yüksek perdeden eleştirilerinizi yaparsınız, görüşlerinizi kalkar söylersiniz. TBMM bu anlamda herkesin görüşünü rahatlıkla ifade edebileceği imkana sahiptir ama asla, 'Benim görüşüme uymayan konuya ben zorla müdahale ederim ve bunu yaptırmam' diyemezsiniz. Bu anayasaya da demokratik teamüllere de aykırıdır ve asla kabul edilemez. Ben bu davranışın son derece haksız, yersiz ve Türkiye demokrasisine karşı yapılmış bir hareket olduğunu düşünüyorum. Beğenmeyebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nde bakanların nasıl atanacağı bellidir. Milletimiz sandıkta kararını vermiş ve Sayın Cumhurbaşkanına milletimizi belli süre içerisinde yönetme yetkisini vermiştir" dedi.

'RAPOR TAMAMLANARAK SÜREÇ BÜTÜNÜYLE NİHAYETE ERMİŞ OLACAK'

Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı taslak raporla ilgili de "Süreç planlandığı gibi gidiyor. Bu anlamda komisyonda olan bütün partilerin temsilcilerine raporun nihai şekli gönderilecektir ve tabii ki bu salonda 50 arkadaşımızı toplayarak rapor üzerinde müzakere yapılacak, oylamayla birlikte rapor tamamlanarak bu süreç bütünüyle nihayete ermiş olacak" ifadelerini kullandı.

'ANAYASAL BİR DÜZENLEME ŞARTTIR'

Numan Kurtulmuş, kıyafeti üzerinden hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'le ilgili soru üzerine de şöyle konuştu:

"Bu çok bayat bir tartışma. Ülkemizin geçmiş yıllarda başörtüsü yasakları nedeniyle ne kadar büyük bedeller ödediğimizi biliyoruz. Hatta kimileri tamamıyla kendi şahsi tasarruflarıyla, kendilerini devlet, yasa, anayasa, hatta Anayasa Mahkemesi (AYM) yerine koyarak çeşitli yasakları fiilen uyguladılar ve bu memleketin gencecik evlatlarının üniversite kapılarından, kamu görevlilerini devlet hizmetinden mahrum bıraktılar. Çok şükür bunların hepsi geride kaldı ama öyle anlaşılıyor ki insanların kıyafetlerini yasaklayan bu örümcek kafa hala tamamıyla ortadan kalkmamış. Bu örümcek kafanın zaman zaman hortladığını görmekten büyük bir üzüntü duyuyorum. Bu konuyu konuşmayı da öyle isteyerek konuşmuyorum ama sonuçta Türkiye'den bahsediyoruz. Yakın dönemde büyük bedeller ödenmiş bir konudan bahsediyoruz. Halkın oyuyla seçilmiş olan bir belediye başkanına kıyafeti dolayısıyla hakaret etmek kimin haddinedir, böylesine bir haksızlık olabilir mi? Sana mı soracak hangi kıyafeti giyeceğini? Dolayısıyla bu fevkalade yanlıştır. Ancak dediğim gibi sağda solda uyumuş veya susmuş gibi görünen örümcek kafalıların bir daha hortlamaması için Türkiye'de bireysel özgürlükler alanının, kılık kıyafette başta olmak üzere tamamıyla garanti altına alınması için anayasal bir düzenleme şarttır. Bunun için de yeni, sivil, demokratik, katılımcı, kapsayıcı bir anayasa yapılması konusunda bütün siyasi partiler bundan sonraki süreçte üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir ve bir çalışma yapılır."

ZUPANCİC: SLOVENYA, ORTA DOĞU'DA TÜRKİYE'NİN ROLÜNÜ TAKDİR ETMEKTEDİR

Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic ise iki ülke arasındaki ilişkilerin yakın olduğunu ve ticaret hacminin yükselmesi gerektiğini dile getirdi. Zupancic, "Slovenya özellikle Orta Doğu'da Türkiye'nin barışın tesisi ve güvenliğin sağlanması ile ilgili rolünü takdir etmektedir. Aynı zamanda BM, ABD ve Türkiye'nin rolü özellikle Ukrayna'ya kalkınma yardımı yapılması önem teşkil ediyor. Slovenya ayrıca Türkiye'nin Suriye'deki rolünü ve Ukrayna-Rusya arasındaki aracı çabaları olmadan iki ülke arasındaki barış görüşmeleri de mümkün olmayacaktı. Slovenya ayrıca Türkiye'nin Orta Doğu'daki barış süreçlerindeki tavrını paylaşmaktadır" diye konuştu.

