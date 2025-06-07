Kurtulmuş'tan Edebiyatçılara Anma

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, edebiyatçılar Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i vefatlarının yıl dönümünde andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Gayretleri, hedefleri ve niyetleri gibi vuslatları da aynı güne denk gelen edebiyatımızın üç ustası, üç güzel insanı; Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i vefat yıl dönümlerinde rahmetle ve özlemle anıyorum. Edebiyatımıza yön verirken sergiledikleri duruşları, dünyaya, hayata ve insana bakışları, daima örnek alınacak değerlerdir." ifadelerine yer verdi.