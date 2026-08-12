Kurtulmuş'tan Emperyalizme Tepki - Son Dakika
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Kurtulmuş'tan Emperyalizme Tepki

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Kurtulmuş, eski dönemdeki emperyalistlerin kazanan olduğunu vurgulayarak, oyunun bozulacağını belirtti.

Kurtulmuş: "Eski dönemin kazananı elleri kirli, heybelerinde kan dolu emperyalistler oldu. Bu oyunu bozacağız. 467 oyun bendeki karşılığı budur. Bu iradeyi Türkiye ortaya koydu"

Kaynak: AA

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