Kurtulmuş'tan Emperyalizme Tepki
Kurtulmuş, eski dönemdeki emperyalistlerin kazanan olduğunu vurgulayarak, oyunun bozulacağını belirtti.
Kurtulmuş: "Eski dönemin kazananı elleri kirli, heybelerinde kan dolu emperyalistler oldu. Bu oyunu bozacağız. 467 oyun bendeki karşılığı budur. Bu iradeyi Türkiye ortaya koydu"
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş'tan Emperyalizme Tepki - Son Dakika
Eren Bülbül'ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz
Sizin düşünceleriniz neler ?