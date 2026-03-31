Kurtulmuş'tan İsrail'e Sert Tepki
Kurtulmuş'tan İsrail'e Sert Tepki

31.03.2026 17:00
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Knesset'in Filistinli mahkumlara idam cezası getiren düzenlemesini kınadı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in yasama organı Knesset'te Filistinli mahkumlara idam cezası getiren düzenlemenin yasalaştırılmasına ilişkin, "Etnik aidiyete göre işleyen ayrımcı ceza rejimi tahkim edilmektedir. Aynı fiil bakımından bir topluluğa idam, diğerine başka bir yaptırım öngören yaklaşım hukuki değildir; apaçık bir zulümdür" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Knesset, Filistinli mahkumlara idam cezası getiren düzenlemeyi savaş suçlusu Netanyahu'nun da desteğiyle yasalaştırdı. Düzenleme, Batı Şeria'da ölümle sonuçlandığı iddia edilen 'terör' eylemlerinde Filistinliler için idam yolunu açarken, İsrail vatandaşları bakımından farklı bir ceza rejimi öngörüyor. İsrail'de son idam infazı 1962'de uygulanmıştı ve yasa muhtemeldir ki yüksek mahkeme denetimine götürülecek. Knesset'te kabul edilen bu düzenleme fiili işgali ceza hukuku kisvesi altında kalıcılaştırma girişimidir. Bu durum, kimlikleri esas alarak devlet gücünü ölüm yetkisine dönüştüren tehlikeli bir eşiktir. Etnik aidiyete göre işleyen ayrımcı ceza rejimi tahkim edilmektedir. Aynı fiil bakımından bir topluluğa idam, diğerine başka bir yaptırım öngören yaklaşım hukuki değildir; apaçık bir zulümdür" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI SİSTEMİN MEŞRUİYET KRİZİNİ DERİNLEŞTİRECEK'

İsrail yönetiminin, Gazze'de sürdürdüğü soykırımı, şimdi de yargı düzeni üzerinden Batı Şeria'ya taşıma niyetini açıkça ortaya koyduğunu aktaran Kurtulmuş, "İşgal altında yaşayan Filistinlilere karşı ölüm cezasını uygulamaya teşebbüs etmek, adil yargılanma ilkesi başta olmak üzere tüm temel prensiplere açık saldırıdır. Netanyahu hükümeti, bir kez daha meselenin Filistin halkını hukuk önünde de eşit insan saymayan bir tahakküm düzenini kalıcı hale getirmek olduğunu göstermiştir. Bu yasa, uluslararası sistemin meşruiyet krizini daha da derinleştirecektir. Uluslararası toplum, İsrail parlamentosunun bu menfur kararını birkaç cılız açıklamayla geçiştirirse, İsrail hükümetini ve benzer ırkçı, ayrımcı, apartheid uygulamalarını da cesaretlendirmiş olacaktır. Mesele artık ahlaki, siyasi ve medeni bir turnusol kağıdıdır. Tüm devletler safını belli etmelidir. ya insan hayatını evrensel bir değer olarak savunacaklar ya da kimliğe göre değişen bir hukuk sistemine sessiz kalacaklar. Biz, bu barbar, insanlık dışı kararın takipçisi olacağız. Parlamentolar, uluslararası kuruluşlar ve hukuk mercileri nezdinde gerekli tüm girişimlerin yürütülmesi için çağrımızı açık biçimde yineliyoruz. İsrail hükümeti şunu bilmelidir ki; işgali kalıcılaştıran her adım, insaf ve vicdan sahibi geniş kitlelerce lanetlenecek, İsrail'in meşruiyetini ortadan kaldıracaktır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Politika, İsrail, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 17:15:29.
