Kurtulmuş'tan PAB Genel Kurulu Değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtulmuş'tan PAB Genel Kurulu Değerlendirmesi

19.04.2026 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB 152. Genel Kurulu'nda insan onuruna saygı ve adalet vurgusu yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 152. Genel Kurulu'na ilişkin, "Temelinde hakkaniyet ve adalet, insan onuruna saygı ve insanları yaratılışta eşit olarak gören bir anlayışı yaymak ve çoğaltmak mecburiyetindeyiz. İstanbul'da kurulan temasların, ülkelerimiz arasında yeni işbirliklerine, daha sağlam bir parlamento kültürüne ve daha cesur insani tutumlara vesile olacağına inanıyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen PAB 152. Genel Kurulu'nu başarıyla tamamladıklarını belirtti.

"Gelecek Nesiller için Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek" temasıyla hazırlanan "İstanbul Deklarasyonu"nun konsensüsle kabul edilmesinin her türlü takdirin üstünde olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Genel Kurul müzakerelerinde ve yapılan toplantılarda parlamenter diplomasiye güç vermek açısından son derece kıymetli ve önemli değerlendirmeler yapıldı, çatışma alanlarında barışın tesisi, küresel ekonomi ve Orta Doğu'daki krizlerin çözümüne dair fevkalade değerli tartışmalar ortaya konuldu. Bütün bu konuşmaların özetini bir noktaya odaklamak mümkündür. Dünyanın yeni bir küresel mimariye ihtiyacı olduğu açıktır. Temelinde hakkaniyet ve adalet, insan onuruna saygı ve insanları yaratılışta eşit olarak gören bir anlayışı yaymak ve çoğaltmak mecburiyetindeyiz. İstanbul'da kurulan temasların, ülkelerimiz arasında yeni işbirliklerine, daha sağlam bir parlamento kültürüne ve daha cesur insani tutumlara vesile olacağına inanıyorum."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, paylaşımında, Genel Kurul süresince görüşlerini açıkça dile getiren tüm parlamenterlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan PAB Genel Kurulu Değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 00:13:50. #7.12#
SON DAKİKA: Kurtulmuş'tan PAB Genel Kurulu Değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.