Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu

03.06.2025 23:33
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye konusunu önceliklendirdi ve meclis iç tüzüğünü güçlendirme çağrısı yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu dönem içerisinde tarihi bir fırsat olarak önümüze çıkan Terörsüz Türkiye meselesinin, Türkiye'nin halletmesi gereken en acil konusu olduğu hususunda herhalde hepimiz hemfikirizdir." dedi.

28. Yasama Dönemi ikinci devre TBMM Başkanı seçimi, Meclis Genel Kurulu'ndaki 3. tur oylamanın ardından tamamlandı.

Buna göre, AK Parti İstanbul Milletvekili Kurtulmuş, yeniden TBMM Başkanı seçildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul'da yaptığı teşekkür konuşmasında, 28. Yasama Dönemi ikinci devre TBMM Başkanı seçiminde kendisine gösterilen itimat dolayısıyla her bir milletvekiline teşekkür ederek, "İnşallah önümüzdeki devre, 28. Yasama Dönemi, fevkalade önemli işleri başardığımız bir devre olacaktır." diye konuştu.

Demokratik olgunluk içerisinde, farklı fikirleri, farklı siyasi konuları Meclis çatısı altında başarıyla tartışabilmenin ve milletin hayrına olacak sonuçları çıkarabilmenin Türkiye'nin beklentisi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Siyaset, tabii ki farklı fikirlerin mücadele ettiği, farklı fikirlerin yarışın içerisinde olduğu ama bir tarafıyla da farklı fikirlerin müzakere içerisinde olabildiği, olgunluk içerisinde konuların tartışıldığı bir demokratik nezaheti gerektirmektedir. Ümit ederim ki bu dönemde hem önümüzde bekleyen işlerin halledilmesi hem de milletin tarihi önem atfettiği konuların en güzel şekilde çözülebilmesi için ikinci devrede üzerimize düşen sorumluluğu hep beraber yerine getiririz."

Meclisteki müzakereci siyaset dilinin önemini vurgulayan Kurtulmuş, "Bu dönem içerisinde tarihi bir fırsat olarak önümüze çıkan Terörsüz Türkiye meselesinin, Türkiye'nin halletmesi gereken en acil konusu olduğu hususunda herhalde hepimiz hemfikirizdir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye konusunda Mecliste kurulması planlanan komisyona ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Bir araya gelmek, birlikte müzakere etmek, konuları bu çatının altında konuşmak ve sonuçları açık bir şekilde almak bütün siyasi partilerimizin ortak sorumluluğundadır. Yaptığımız ilk temas çerçevesinde şunu gördüm ki partilerimizin tamamı, TBMM içerisinde oluşturulacak bir çabaya ortak bir şekilde katkı vermeye hazır olduklarını ortaya koyuyorlar. Ümit ederiz ki burada oluşturulacak komisyonda, şeffaf, demokratik teamüllere uygun bir şekilde milletimizin bu beklentisine cevap vermek mümkün olur ve artık terör, Türkiye'nin gündeminden kalkarak 50 yıldır ayaklarına vurulmuş olan bu terör belasından kurtulmuş olur.

Terörsüz Türkiye meselesi, aynı zamanda demokratik Türkiye meselesidir. Türkiye'nin demokrasi standartlarının daha da yükselmesi, Türkiye'de birlik ve beraberliğin tam manasıyla tesis edilmesi için her birimizin üzerine büyük bir sorumluluk düşüyor. TBMM Başkanı olarak bu süreçte benim üzerime düşen sorumluluk, bu konunun şeffaflıkla, açık yüreklilikle ve bütün salahiyetiyle Mecliste görüşülmesi, konuların Mecliste ele alınarak milletin bütün fikirlerinin burada yansıtılmasıdır. En önemli kazanımlarımızdan birisi 16 siyasi partinin TBMM'de temsil ediliyor olmasıdır. Bütün farklı siyasi partilerin, oluşturulması düşünülen bu komisyon içerisine kendi temsilcilerini vererek, birlikte müzakere edeceğine yürekten inanıyorum. İnşallah bir müddet sonra bu çalışmalar bittiğinde, hepimiz tarihe ve millete karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın huzuru içerisinde, Türkiye'yi huzur ve esenlik içerisinde, barış ve adalet içerisinde sonraki nesillere devretmenin büyük bir hazzını yaşarız. Aynı şekilde Terörsüz Türkiye meselesinin, terörsüz bir bölgenin oluşması demek olduğuna da yürekten inanıyoruz. Bu konuda her birimizin tek tek çabalarının, bütün siyasi partilerimizin kurumsal olarak katkılarının tarihi önemde olduğunu ifade etmek isterim. Bu vesileyle bu konuda her zaman kendisini hayırla yad edeceğimiz, çabalarını unutmayacağımız Sırrı Süreyya Önder arkadaşımızı da bir kere daha buradan rahmetle saygıyla yad ediyorum."

"Güçlü bir iç tüzük çalışmasını bütün partiler olarak gerçekleştirmek mümkün olsun"

Kurtulmuş, 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde milletvekillerinin üzerine düşen bir başka sorumluluğun da Meclisteki yasama kalitesinin arttırılması, Mecliste farklı fikirlerin daha iyi müzakere ortamı bulabilmesi için demokratik, katılımcı, çoğulcu bir Meclis İç Tüzüğü'nün yapılması çalışmalarını hızlandırmak olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Ümit ederim ki kısa süre içerisinde bu konuda da partiler arasında bir görüş birliği sağlanarak Türkiye demokrasinin standartlarının, milli iradenin merkezi, demokrasinin kalbi TBMM'de daha yukarıya çıkartılması için çok güçlü bir iç tüzük çalışmasını bütün partiler olarak gerçekleştirmek mümkün olsun." dedi.

"Yeni bir anayasayla bu Meclis çatısı altındaki çalışmalarımızı taçlandırmak sorumluluğumuzdur"

Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bir başka önemli ödevimizse sonraki dönemlere karşı ve milletimizin gelecek nesillerine karşı sorumluluğumuzsa yeni bir anayasayla Cumhuriyet'imizin ikinci asrını, sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye Yüzyılı olmasını düşündüğümüz bu asrı, yeni bir anayasayla, sivil, demokrat, katılımcı, kapsayıcı bir anayasayla taçlandırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu döneminde üzerimize düşen çalışmaları en açık şekilde yaparak, milletin de desteğini her aşamada alarak, yeni bir anayasayla bu Meclis çatısı altındaki çalışmalarımızı taçlandırmaktır.

Tekraren ifade etmek istiyorum ki siyasetin bir tarafı mücadele, diğer tarafı müzakeredir. Bu çatı altında en aykırı fikirler karşılıklı olarak tartışılabilir. Ama sonunda ellerimizi sıkışarak, aynı masalarda tartışarak, müzakere ederek, görüşlerimizi olgunlaştırır ve millet adına yüklendiğimiz temsil sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getiririz diye ümit ediyorum. İnşallah bu çalışmalarda hep beraber dayanışma içerisinde olacağız ve 28. Dönemin ikinci devresini, TBMM tarihi açısından büyük başarılara imza atmış olarak hep birlikte geçireceğiz. Allah yolumuzu açık etsin. Bu çatı altında konuşulan her sözü açık, net bir şekilde söylemeyi ve milletin her birimize yüklediği temsil kabiliyetini en iyi şekilde kullanarak, başta Terörsüz Türkiye ve Türkiye'nin demokratikleşme süreci olmak üzere bu alanlarda işbirliğiyle sonuç almayı nasip etsin diyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Politika, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

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