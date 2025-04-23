TBMM başkanı Numan Kurtulmuş tebrikleri kabul etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş tebrikleri mermerli salonda kabul etti. Kurtulmuş'a TBMM siyasi partilerinin grup Başkanları, Anayasa, Yargıtay, Danıştay Başkanları, kabine üyeleri, TBMM Başkanvekilleri, siyasi parti temsilcileri, TBMM eski Başkanları, TBMM eski Başkanvekilleri, milletvekilleri ve diğer yetkililer 23 Nisan tebriklerini ilettiler.
TBMM Başkanı Numan kurtulmuş gazetecilerle fotoğraf çektirdi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş, Tebrikleri Kabul Etti - Son Dakika
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