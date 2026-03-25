Kurtulmuş ve Plenkovic Zagreb'de Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtulmuş ve Plenkovic Zagreb'de Görüştü

Kurtulmuş ve Plenkovic Zagreb\'de Görüştü
25.03.2026 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hırvatistan'da Plenkovic ile Türkiye-Hırvatistan ilişkilerini ele aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, "Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi"ne katılmak için geldiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Başbakan Plenkovic ile Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi'nde görüştü.

Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Kurtulmuş, Türkiye olarak Üç Deniz Girişimi'ne verdikleri önemi dile getirdi, söz konusu girişimin dünyada büyük belirsizlik ve kırılmaların yaşadığı bir dönemde bölgedeki istikrarın ve enerji fiyatları başta olmak üzere güvenliğin sağlanması bakımından önemli olduğunu belirtti.

Güneydoğu Avrupa'nın birer ucunda bulunan Türkiye ve Hırvatistan'ın istikrara, barışa ve bölgenin güvenliğine çok büyük önem atfettiğini ifade eden Kurtulmuş, her iki ülke hükümetleri arasında pek çok alanda olumlu ilişkilerin bulunduğunu, özellikle ikili ticaret hacminde önemli bir gelişmenin sağlandığını vurguladı. Kurtulmuş, enerji, altyapı, turizm ve özellikle milli savunma sanayiindeki işbirliklerinin daha ileri noktalara taşınabileceğini kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, dünyanın zor bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, jeopolitik kırılmalar, büyük güç mücadeleleri ve bugünden yarına nasıl seyredeceği bilinmeyen yepyeni altüst oluşlar karşısında özellikle barışı ve istikrarı savunanların daha dayanıklı ve daha ciddi işbirliği içerisinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Beşinci yılına girecek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa başta olmak üzere dünyada meydana getirdiği altüst oluşlara şimdi de Orta Doğu'daki yeni kırılma alanlarının eklendiğini vurgulayan Kurtulmuş, özellikle ABD ile İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi.

Türkiye olarak bütün bu krizlerde müzakere masasının esas alınması gerektiğini söylediklerini aktaran Kurtulmuş, üçüncü yılını dolduran İsrail'in Gazze'deki soykırımının ise tüm dünyanın gözü önünde devam ettiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin en temel dış hedeflerinden birinin Balkan ülkelerinin huzur ve güvenlik içinde yaşaması olduğunu bildiren Kurtulmuş, Balkanlar'daki ülkelerle ilişkilerin eş zamanlı olarak olumlu şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kurtulmuş ve Plenkovic Zagreb'de Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 13:31:42. #7.12#
SON DAKİKA: Kurtulmuş ve Plenkovic Zagreb'de Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.