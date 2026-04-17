Kurtulmuş ve Sadık\'tan Diplomasi Vurgusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu marjında bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Pakistan'ın, ABD ve İran'ın ateşkes müzakerelerine ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Türkiye olarak kalıcı barış ve istikrar için diplomasiyi önceleyen müzakereleri önemsediklerini belirtti.

Türkiye ile Pakistan'ın dostluk ve kardeşlik ilişkisinin her alanda güçlü bir şekilde gelişerek sürdüğünü kaydeden Kurtulmuş, iki ülke arasındaki bu dostluk ilişkilerini dünyanın içinde bulunduğu türbülanslı dönemde artırması gerektiğini vurguladı.