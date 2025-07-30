Kurtulmuş ve Seah Kian Peng Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Singapur Parlamentosu Başkanı Seah Kian Peng ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'deki temaslarını sürdürüyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cenevre'de düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında Singapur Parlamentosu Başkanı Seah Kian Peng ile görüştü. Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı çerçevesinde Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisinde, Singapur Parlamentosu Başkanı Seah Kian Peng ile parlamentolar arası ilişkilerimizin güçlendirilmesine vesile olacak bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye olarak 'Yeniden Asya Girişimimiz' çerçevesinde dış politikamızda Asya ülkeleriyle ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Singapur da bu çerçevede her alanda ilişkilerimizi geliştirmeyi arzu ettiğimiz ülkelerden biridir. Birçok alanda iş birliği yapabilme potansiyelimiz olan Singapur'la hükümetlerimiz arasındaki ilişkilerin parlamentolar arasında da tahkim edilerek sürdürülmesi konusunda ortak kanaatte olduğumuzu görmekten fevkalade memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı. - CENEVRE