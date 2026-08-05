Kurtulmuş, Yargıtay Başkanı Kerkez'i kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile bir araya geldi.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti.
TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti" denildi.
Kaynak: DHA
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