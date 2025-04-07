Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici! Berhan Şimşek, neden Özgür Özel'e rakip olduğunu anlattı - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici! Berhan Şimşek, neden Özgür Özel'e rakip olduğunu anlattı

Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici! Berhan Şimşek, neden Özgür Özel\'e rakip olduğunu anlattı

21. Olağanüstü Kurultayı'nı yapan CHP'de topladığı 92 imzayı 5 dakika geç teslim ettiği için genel başkan adaylığının kabul edilmediğini iddia eden eski milletvekili Berhan Şimşek aday olmaya nasıl karar verdiğini anlattı. Şimşek, "Ben Kemal Bey'e destek vermek için gelmiştim. O aday değilim deyince arkadaşlar hadi o zaman sen aday ol dediler, öyle apar topar aday olmaya karar verdim" dedi.

07.04.2025 16:34
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CHP "partiye kayyım atanmasını engellemek amacıyla" aldığı karar doğrultusunda, 21. Olağanüstü Kurultayı'nı dün gerçekleştirdi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylıktan çekilirken Berhan Şimşek ise imza yeter sayısına ulaştığını ancak geç teslim ettiği için adaylığının kabul edilmediğini söyledi.

"KONUŞMA YAPMAK İSTEDİM, BENİ DİNLEMEDİLER"

HaberTürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan Şimşek, "5 dakika yüzünden başvurumu almadılar. Ben 4 saat uykuyla duruyorum, sabah 4'e kadar konuşmamı yazdım. 92 imza topladım, her şey hazırdı. Ancak kurultayın yapıldığı Nazım Hikmet Kültür Merkezine girmek bir mesele. Hadi ben girdim, delegelerin bir kısmı giremedi, çok vakit kaybedildi. Divana gittim, dedim ki 'bakın geçen kurultayda bu tip gecikmeler olmuştu, dört saat gecikmeyle bile isim aldınız, bunlar yaşanabilir' dikkate almadılar. Usul üzerine konuşma yapmak istediğimi söyledim, beni dinlemediler" dedi.

NEDEN SON DAKİKA ADAY OLDU?

Şimşek, "Ben Kemal Bey'e destek vermek için gelmiştim. Kemal Bey aday değilim deyince arkadaşlar hadi o zaman sen aday ol dediler, öyle apar topar aday olmaya karar verdim. Kemal Bey varken benim çıkmam benim adabıma uymazdı, o çıkmayınca karar verdim" ifadesini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE TARTIŞMIŞTI

Genel başkanlığa aday olamayan Berhan Şimşek, Özgür Özel ile tartışmıştı. Kurultay salonunda Özel'in oturduğu bölüme gelen Şimşek, CHP Genel Başkanı'na sitem dolu hareketlerle yaşananları aktarırken, Özel'in Şimşek'i sakinleştirmeye çalıştığı görülmüştü.

"BEN DUVARLARA YAZI YAZARKEN..."

Tek aday ve blok liste ile seçime gidilmesinin yanlış olduğunu dile getiren Şimşek, "Sayın Özgür Özel, kutluyorum sizi. Şimdi santraforun biri yok, Kemal Bey yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığını şimdiden açıklayabilirsin. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Partim adına büyük acı duyuyorum. Arkadaşlar, ben bu partide duvarlara CHP yazarken, Sayın Özgür Özel ve yanındakiler kısa pantolonla geziyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Berhan Şimşek, Milletvekili, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici! Berhan Şimşek, neden Özgür Özel'e rakip olduğunu anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • 78908900:
    İfade özgürlüğü ve Demokrasi den söz ederler ama kendilerinden olan Berhan'ı konuşmasını engellerler ..Chp ve demokrasi ? 27 16 Yanıtla
  • fddx8h8w66:
    CHPde herkes birinin ayağını kaydırmanın peşinde parayla oylarını satanlardan ülkeyi yönetmelerini beklemek ahmaklıktır 24 11 Yanıtla
  • 768107:
    ne senin nede kemal beyden bu ülkeye yarar gelmez 24 8 Yanıtla
  • Murat Sert:
    Cahape den bi cacik olmaz.Alavarayle gelirler dalavereyle giderler. 14 9 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Apar topar aday olan adamdan zaten birşey beklenmez iyi ki de seni aday göstermemiş CHP yksa vay haline. Kazanmazsan zaten apar topar oldu. Kazansan Ben göze aldım girdim olacaktı. Gerçi aklı selim olan adam zaten sana oy vermez Ey Berhan Şimşek. yemek yediği kaba pisleyenlerdensin. O allahın emri. Bir Bakın ya Bartına zerre faydası var mı ? yok sıfır. Valisi olan Köy statüsünde 16 4 Yanıtla
  • EST WEST:
    Kılıçtaroğlu sevsin hepinizi, daha beklentiniz ne bu adamdan sizin. 13 kere yenilmiş biri, hala kendi siyasi ikballeri peşindeler. CHP Başk boşver. Mansur aday olmalı CB na, herkes bu görüşte ama hala bir inat var. 300 madenci, hızlı tren faciası, Apo iti çıksın denildiğinde, yada en son bolu da çayır çayır 77 insan yandı bu boyutta değil 10/1 I kadar bir protesto ile turizm bakanı görevden aldırsaydınız saygım olurdu size.kende siyasi ikbal ve koltuk olunca mesele üniversiteli çocuklarımız içeri girmesine kadar eylemde kararlısınız. haksızlık var kararlıda olun saygı duyarım ancak mesele halk olunca bu kavga yalandan oluyor, hepiniz aynısınız yazıklar olsun 11 1 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Lan sende adammisin kalipsiz, 12 seçim kaybeden adamın peşinden gidiyorsun. 5 0 Yanıtla
  • ro.123:
    Her kurultayda sorun çıkarıyor bu adam 4 1 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    ya akp ajani karistirmaya calisiyor. imza toplayamamis gelmis yalan soyluyor serefsiz 0 2 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Yayınladığın beğeni alan yorumumu silmeni söyleyen güç mü taraflı yoksa senin yaptığın habercilik düşünce özgürlüğü de yalanlar üzerine mi kurulu ? 1 0 Yanıtla
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