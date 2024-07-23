Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı: Hizmet engelleyici davranışlara müsamaha göstermeyeceğiz - Son Dakika
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Politika

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı: Hizmet engelleyici davranışlara müsamaha göstermeyeceğiz

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı: Hizmet engelleyici davranışlara müsamaha göstermeyeceğiz

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, yaz döneminde hizmet aldığı Kuşadası Belediyesi içinde huzursuz bir çalışma ortamı oluşturulmasına ve hizmet engelleyici davranışlara asla müsamaha göstermeyeceklerini belirtti. Suvari, iş disiplinini bozanları ve bunu teşvik edenleri takip ettiklerini ve kentlerine hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

23.07.2024 08:57  Güncelleme: 08:58
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- Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, yaz döneminde yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin hizmet aldığı Kuşadası Belediyesi içinde huzursuz bir çalışma ortamı oluşturulmasına ve hizmet engelleyici davranışlara asla müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.

Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari yaptığı açıklamada, "İşçinin örgütlenme hakkına her zaman saygı duyduk, ancak bu hoşgörülü ve demokrat duruşumuz, bazı çevre ve kişilerce suiistimal edildi. Bugün gelinen noktada bizim bu demokrat duruşumuz bazı iyi niyetli olmayan kişilerce belediye içinde çalışma barışını bozma girişimlerinin gerekçesi haline getirildi. Her gün 20-25 personel işe gelmez oldu. Biz her zaman işçinin yanında olan bir yönetim olduk. Başkanımız Ömer Günel'in önerisi ile bugün sahada çalışan personelin en düşük maaşı 34 bin TL'dir. Bizim asli sorumluluğumuz Kuşadası'na en iyi şekilde hizmet etmektir. 1 milyon 200 bin kişiye hizmet götürdüğümüz yaz sezonunda bizimle aynı hizmet anlayışını paylaşmayanlarla pek tabi yollarımızı ayıracağız. Ama işine dört elle sarılana da sonuna kadar sahip çıkacağız. Belediyemizde çalışma barışını bozan davranışlar ve girişimler istemiyoruz. İş disiplinini bozanları ve bunu teşvik edenleri titizlikle takip ediyoruz. Biz tüm benliğimiz ile kentimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunu bozmaya çalışan her kim ya da kimler olursa olsun müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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