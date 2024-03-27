Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Hacıfeyzullah Mahallesi'nde Miting Yaptı - Son Dakika
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Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Hacıfeyzullah Mahallesi'nde Miting Yaptı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Hacıfeyzullah Mahallesi\'nde Miting Yaptı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim çalışmaları kapsamında Hacıfeyzullah Mahallesi'nde miting düzenledi. Günel, katılımın artmasının sevgiyi büyüttüğünü belirterek hizmet çağının devam edeceğini söyledi.

27.03.2024 10:22  Güncelleme: 10:32
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Aydın'ın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim çalışmaları kapsamında üçüncü mitingini Hacıfeyzullah Mahallesi'nde yaptı. Başkan Günel, 2019 yılında da Hacıfeyzullah Mahallesi'nde miting yaptığını belirterek "Bugün görüyorum ki katılım 5 yıl öncenin iki katına ulaşmış. Demek ki sizlerle sadece hizmeti değil, sevgiyi de büyütmüşüz. Benim mutluluğum sizlersiniz, benim mutluluğum işte bu tablo" dedi.

Başkan Ömer Günel'in Ege ve Davutlar mahallelerinin ardından Hacıfeyzullah Mahallesi mitingi de binlerce Kuşadalı'nın katılımıyla coşku içerisinde gerçekleşti. Başkan Ömer Günel'i ellerinde taşıdıkları çiçek, meşale, döviz ve pankartlarla karşılayan Kuşadalılar yine meydana sığmadı.

"Arkamızda Türkiye'nin birleştirici gücü var"

Mitingde konuşan CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, "Bana sizin mitingleriniz çok kalabalık ve coşkulu geçiyor, bunun nedeni nedir diye soruyorlar. Ben de diyorum ki bizim arkamızda 5 yıldır yaşanan pandemiye, depremlere, ekonomik krize rağmen hizmet üretmeyi sürdüren çalışkan Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel var. Bizim arkamızda Aydın'a yıllardır hizmet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu var. Bizim arkamızda Türkiye'nin birleştirici gücü Cumhuriyet Halk Partisi var" diye konuştu. Kuşadası'nda Başkan Ömer Günel'le başlayan hizmet çağının önümüzdeki 5 yılda da süreceğini ifade eden CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, sandıklara sahip çıkma çağrısında bulundu.

"Kapalı gişe miting görmek isteyen buraya gelsin"

CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek'in ardından Kuşadalılara seslenen Başkan Ömer Günel, katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Bugün burada siyasete 'kapalı gişe miting' diye yeni bir kavram eklemek istiyorum. Kapalı gişe miting görmek isteyenler buraya gelsin. Ismarlama sevgi olmaz. Organik sevgi görmek isteyenler buraya gelsin" diyen Başkan Ömer Günel, mitinge katılım sağlayan binlerce Kuşadalı'ya teşekkür etti.

2019 yılında göreve geldiğinde belediyenin personel maaşlarını bile ödeyemez durumda olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel şöyle konuştu: "Önümdeki karanlık tabloya rağmen, oturduğum koltuğun hakkını vermek için çalışmaya başladım. İhaleleri yeniden yaptım. Gelirleri artırdım. Geldiğimiz noktada 23 mahallenin tamamına hizmet götürür noktaya geldik. 218 kilometre yol yaptık. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile kol kola girerek hizmet ürettik. Elazığ depremi ile başlayıp, pandemi ile süren ve ekonomik krizle derinleşen olumsuzluklara rağmen 'ama' demeden, 'fakat' demeden, bahane üretmeden sizler için çalıştım. 5 yılın sonunda karşınıza alnı ak, başı dik çıktım. Buradayım. Ayrıcalıklı bir zümrenin değil, Kuşadası halkının başkanı oldum. Yeni dönem için de destek istiyorum. Kuşadalılar vefayı, onlara hizmet edeni bilir"

"Dertleri kazanmak değil CHP'ye kaybettirmek"

AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Mustafa Gökçe ile İYİ Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Behçet Alp'in söylemlerini ve siyaset tarzını da eleştiren Başkan Günel, "Onlar Kuşadası'nda seçim kazanamayacaklarını bilmiyorlar mı? Elbette ki biliyorlar. Dertleri seçim kazanmak değil, CHP'ye seçim kaybettirmek. Ancak CHP seçim kaybettiğinde, kaybeden sadece CHP olmaz. Kaybeden bu ülkenin kadınları, çocukları, gençleri olur. Takdir sizlerin" dedi.

Kendilerini kumpasla, yalanla iftirayla yıldırmaya çalışanlara geçit vermeyeceklerini vurgulayan Başkan Ömer Günel "Biz mertçe mücadele ederiz. CHP'liler yüreklerinde kini, öfkeyi değil, sevgiyi büyütür. Sizleri çok seviyorum. Başlattığım işler var. Bana bir dönem daha verin, başlattığımız işlerimizi tamamlayalım. Kuşadası'nı hep birlikte daha yaşanılabilir bir yer yapalım. Nasıl ki 5 yılda hizmet rekoru kırdıysak seçime katılım rekoru kıralım. Ben de size bir söz veriyorum. 5 yıl boyunca günde 18 saat çalıştım. Söz verdiğimden çok daha fazlasını yaptım. Önümüzdeki 5 yılda söz verdiklerimin 3 katını yapacağım" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Hacıfeyzullah Mahallesi'nde Miting Yaptı - Son Dakika

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