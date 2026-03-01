Başkan Ömer Günel: "Son kuruşuna kadar hizmet üretmek için kullanıyoruz"

Kuşadası Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısı gerçekleştirilirken, toplantıda Kuşadası'nda yapılacak yol yatırımlarıyla ilgili İller Bankası'ndan kredi çekilmesi için meclisten yetki isteyen Başkan Ömer Günel, "Biz aldığımız kredileri son kuruşuna kadar hizmet üretmek için kullanıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde talep edilen kredilere hayır dememizin nedeni ise hizmete karşı olmamızdan kaynaklanmıyor" dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi Mart ayı Olağan Toplantısı Başkan Ömer Günel yönetiminde, Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda, müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen gündem maddeleri ele alındı. Toplantıda, Başkan Ömer Günel, meclisten Kuşadası'na yapılacak yol yatırımları için İller Bankası'ndan 280 milyon liralık kredi çekilmesi için yetki talep etti. Bunun üzerine AKP Grup sözcüsü Tacettin Özden, Aydın Büyükşehir Belediye meclisinde CHP Grubunun kullanılmak istenen kredilere neden ret oyu verdiğini sordu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kuşadası Belediye Meclisi ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Tümer Apaydın, "CHP Grubu olarak bugüne kadar köy yolları ve asfalt işleri için 250 milyon, yeni dört yol kavşağı için 850 milyon, Şehir hastanesi yol ve kavşağı için 150 milyon, yine sıcak asfalt işleri için 250 milyon, düğün salonu, oyun parkı ve halı sahalar için 500 milyon olmak üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi için toplamda 2 milyar liralık kredi kullanılmasına yetki verdik. Ayrıca CHP Grubu olarak İncirliova kanalizasyon ve içme suyu işleri için 1 milyar 302 milyon 110 bin 350 lira, Söke yağmur suyu için 71 milyon lira, Söke Yenidoğan kanalizasyon işleri için de 86 milyon 238 bin 077 lira olmak üzere ASKİ'nin de toplam 1 milyar 459 milyon 348 bin 427 lira kredi kullanmasına izni verdik. Ancak Şubat ayında yapılan mecliste tekrar yüksek miktarda kredi kullanma talebi gelince biz daha önce çekilen kredilerin kullanılıp, kullanılmadığını sorduk. Ancak bununla ilgili bir bilgi alamadık. Eğer kredilerin bittiği cevabını alsaydık zaten istenen yeni rakama yine evet derdik. Onun için kimse hizmete engel oluyorlar algısı oluşturmasın" dedi.

"CHP'ye borçlu bir belediye bırakmak istiyorlar

Başkan Ömer Günel ise, "Biz bugüne kadar çektiğimiz her krediyi son kuruşuna kadar Kuşadası halkına hizmet üretmek için kullandık. Şimdi alacağımız krediyle Kuşadası'nın ihtiyacı olan tüm yolları yapacağız. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kredi çekilmesine hayır dememizin nedeni ise hizmete karşı olmamızdan kaynaklanmıyor. Kaldı ki bugüne kadar Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin İller Bankası'ndan yaklaşık 3 milyar 600 milyon kredi kullanmasına onay vermişiz. Kötü niyetli olsak buna da onay vermezdik. Ancak burada altını çizmek istediğim bir nokta var. Aydın Büyükşehir Belediyesi şu an tarihinde hiç olmadığı kadar borçlanıyor. Ben bu kadar borçlanma talebinin, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bir sonraki dönemde kesinlikle iktidarı kaybedeceğini bilip, CHP'ye borçlu bir belediye bırakma niyetinden kaynaklandığını düşünüyorum" diye konuştu.

Amatör spora önemli destek

Kuşadası BelediyeMeclisi Mart ayı Olağan Toplantısı'nda amatör spor kulüplerine de maddi açıdan destek çıktı. Bu kapsamda kentte yaz ve kış dönemlerinde açtığı kurslarla binlerce kişiye spor yaptıran Kuşadası Belediye Spor'a 5 milyon 500 bin lira, Güzelçamlı Spor'a da 200 bin lira nakdi yardım yapılmasına karar verildi. Toplantıda ayrıca Kuşadası'nda faaliyet gösteren kooperatiflere de destek vermek amacıyla 'Kooperatif Destek ve Proje Geliştirme Merkezi'nin kurulması kararlaştırıldı. - AYDIN