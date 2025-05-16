Kuşadası\'nda CHP Lideri Özgür Özel\'den Belediye Hizmetlerine Övgü

Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde düzenlenen törende konuşan CHP Genel Başkanı Özel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından yaşama geçirilen hizmet ve projelerden övgüyle söz ederek, "İşte sosyal demokrat belediyecilik, işte CHP'li belediye" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından kente kazandırılan 11 yeni projenin toplu açılış törenine katıldı. İkinci hizmet döneminde yaşama geçirilen Otizm Destek ve Yaşam Merkezi, Kadın Danışma Merkezi, Çocuk Gelişim Merkezi, Tenis Kulübü, Gençlik Merkezi, İkinci Bahar Emekliler Lokali, Sevgi Plajı Mesire Alanı, Kedi Kısırlaştırma Merkezi, Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, Osmanlı Mezar Taşları Açık Hava Müzesi ve Kampinova'nın açılışında konuşan Başkan Ömer Günel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Kuşadası'nda ağırlamaktan dolayı mutluluk ve onur duyduğunu söyleyerek, "Bugün burada sadece destek merkezlerinin, emekli lokallerinin ya da müzelerin açılışını yapmıyoruz. Bugün birlikte ürettiğimiz halkçı belediyeciliğin de temellerini atıyoruz. Sosyal adalet, eşitlik ve halk için hizmet anlayışımızın bir yansıması olarak bu açılışlar ile umut, güven ve dayanışmayı da örüyoruz" dedi.

Açılışı yapılan her tesiste büyük bir emek ve alın teri olduğuna dikkat çeken Başkan Günel, "Mesai arkadaşlarım başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yeni sosyal tesislerimizin Kuşadası'na, Aydın'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Başkan Ömer Günel'in ardından Kuşadalılara seslenen CHP Lideri Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde elde ettiği başarı ile CHP'nin tıpkı kurulduğu gün gibi yine birinci parti olduğunu dile getirdi. Aydın'da bulunan 15 CHP'li belediyeyi çalışmalarından dolayı kutlayan Özel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in çalışmalarından da takdirle söz etti. Genel Başkan Özel, "Genç bir hukukçu iken CHP örgütünde çeşitli görevlerde bulundu. 2014'te belediye başkan aday adayı oldu ancak aday gibi çalıştı. Bu çabası da gerekli takdiri görerek 2019 yılında aday olarak gösterildi. Son yerel seçimlerde de Kuşadalıların oyları ile bir kez daha göreve geldi. Bir yılda Kuşadası'na 10 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan, 143 kilometre yol kazandıran, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, yakacak yardımı, binlerce çocuğa süt ve beslenme çantası desteği sunan, şemsiye ve şezlongları ücretsiz hale getirerek alt ve orta gelirli aileleri kentin imkanları ile buluşturan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i görünce insan 'İşte sosyal demokrat belediyecilik, işte CHP'li belediye' diyor" şeklinde konuştu.

Özel, konuşmasının ardından genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte Kuşadası Belediyesi'nin projeleri için kurdele kesti. Özel, toplu açılış töreninin ardından Yavansu Mahallesi'nde açılışı yapılan Kuşadası Belediyesi Nazik Bekmezci Otizm Destek ve Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezi çok beğenen Özel, emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN