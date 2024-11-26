Kuşadası'nda CHP'ye Geçiş Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

Kuşadası'nda CHP'ye Geçiş Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Kuşadası\'nda CHP\'ye Geçiş Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İYİ Parti'den CHP'ye katılan meclis üyeleri için düzenlenen rozet takma töreninde, birleşmenin önemine vurgu yaptı.

26.11.2024 09:34  Güncelleme: 09:37
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İYİ Parti'den istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılan Meclis Üyesi Serkan Özkara ve Metin Çökmezoğlu için düzenlenen rozet takma törenine katıldı. Törende konuşan Başkan Ömer Günel, "Hep söylediğimiz gibi birleşe birleşe kazanacağız. Ailemiz her geçen gün büyüyor. CHP'ye hoş geldiler" dedi.

CHP Kuşadası İlçe Örgütü binasında düzenlenen rozet takma törenine CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, çok sayıda Kuşadalı ve partili katıldı. Büyük bir coşkuya sahne olan törende, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve Başkan Ömer Günel tarafından İYİ Partiden istifa eden Meclis Üyesi Serkan Özkara, Metin Çökmezoğlu ve yaklaşık 100 kişiye CHP rozeti takıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Öncelikle hem Serkan Özkara hem de Metin Çökmezoğlu'na CHP'ye yeniden hoş geldiniz demek istiyorum. Hep söylediğimiz gibi birleşe birleşe kazanacağız. Ailemiz her geçen gün büyüyor. Hatırlamanızı istiyorum. Serkan Özkara partimize geçme kararı aldığında İYİ Parti'nin yöneticileri bir toplantı yaptı. Toplantıda bizim baba ocağımız olan CHP'ye mama ocağı dendi. Serkan Özkara buna çok güzel cevap verdi. Ben buradan bir daha altını çizmek istiyorum. Bizde bir tek mama var. O da Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaptığımız kedi ve köpek maması. Çok güzel bir cümle ver. Herkes karşısındakini kendi gibi görürmüş. Demek ki bazı arkadaşlarımız iktidara mama için talipmiş. Yerel seçimlerde ben ve ekip arkadaşlarıma karşı Kuşadası'nda herkes birleşti. Kazanmamamız için tüm güçleriyle çalıştı. Sizi bize karşı birleştiren şey demek ki mamaydı" diye konuştu.

Yerel seçim döneminde hiç kötü bir dil kullanmadıklarına dikkat çeken Başkan Ömer Günel sözlerini şöyle tamamladı: "Kimseye hakaret etmedik, iftirada bulunmadık. İktidarımızın üzerinden 9 ay geçti. Muhalefetin herhangi bir temsilcisinin ağzından bu kent için bir tane proje duydunuz mu? Bizim yaptığımız projeleri hiç eleştirdiler mi? Varsa yoksa iftira, varsa yoksa kumpas, varsa yoksa kötü söz söylemekten başka bildikleri yok. Ben hayatım boyunca hep şunu söyledim. Sabır öfkeden, nezaket nefretten iyidir. Her zaman siyasetimizi bu doğrultuda yaptık. Seçim meydanlarında kimsenin hakkında tek bir laf etmedik. Bugün seçim meydanlarında yalanla, dolanla, videolarla iftira atanlar hakkında sözlü ve görüntülü hakaret etme suçundan davalar açılmaya başlandı. Bunların hesabını eninde sonunda verecekler." - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuşadası'nda CHP'ye Geçiş Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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