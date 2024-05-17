Kuşadası\'nın Fransa\'daki kardeş şehri Creil\'den heyet ziyareti

Politika

Kuşadası'nın Fransa'daki kardeş şehri olan Creil'den gelen heyet, Başkan Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette iki kent arasındaki ilişkilerin ve ortaklaşa geliştirilecek projelerin neler olabileceği ele alındı.

Kuşadası Belediyesi, Belediye Meclisi'nde aldığı kararla geçtiğimiz yıl Fransa'nın Creil şehri ile karşılıklı protokol imzalayıp, resmi olarak kardeş şehir oldu. Bu kapsamda kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek ve Pazar günü kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na katılmak için Creil'den bir heyet Kuşadası'na geldi. Uluslararası İlişkiler Proje Yöneticisi Zohra Bibi, Kültür, Gençlik ve Vatandaşlıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rama Diarra, Yenilikçi ve Adil Ticaretten Sorumlu Aissata Sow, Vatandaşlık, Katılımcı Demokrasi ve Mahalle Konseyleri'nden sorumlu Ahmet Bulut ile Uluslararası iş birliğinden sorumlu Anne Gaelle Perez'den oluşan heyet, Başkan Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, her iki kentin kardeş şehir ilişkilerini daha da güçlendirmesi için ortaklaşa yapılacak projeler konuşuldu. Başkan Ömer Günel heyete, kentte yaşayan kadınların ev ekonomisine katkı sunmaları amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen El Emeği Festivali, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için başlatılan süt ve beslenme desteği, Yerel Eşitlik Eylem Planı, Anne- Baba Çocuk Merkezi, Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi ile yapımı süren Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi hakkında detaylı bilgi verdi. Başkan Ömer Günel, daha sonra kendisini cep telefonu üzerinden görüntülü arayan Creil Belediye Başkanı Jean Claude Villeman ile de görüşerek bir süre sohbet etti. Ziyaret karşılıklı olarak hediyelerin takdim edilmesiyle sonra sona erdi.

Creil'den gelen heyeti Kuşadası'nda ağırladıkları için çok mutlu olduklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Kuşadası Belediyesi olarak kardeş şehir ilişkilerine büyük önem veriyoruz. Bu anlamda Creil ile ortaklaşa gerçekleştireceğimiz birçok proje olacak. Creil ile demografik yapımız da çok benziyor. Çünkü hem orada hem de Kuşadası'nda dünyanın farklı coğrafyalarından gelen birçok insan yaşıyor" diye konuştu. - AYDIN