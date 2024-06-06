Kuşadası Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Tolga Gökçe, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan'ı ziyaret etti

Kuşadası Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Tolga Gökçe, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ı makamında ziyaret etti.
Kuşadası Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı'na atanarak göreve başlayan Tolga Gökçe ve beraberinde İlçe Yönetiminden Berke Battal, gerçekleştirdikleri nezaket ziyaretinde; Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'a faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Görüşmede karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - AYDIN
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