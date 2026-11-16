ABD'li müzakereci Jared Kushner, bir diğer ABD'li müzakereci Steve Witkoff ve kendisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktararak, "Kalıcı barışın temellerini oluşturacak bir sonuca ulaşma yolunda ilerleme kaydediyoruz" dedi.

ABD'li müzakereci Jared Kushner, sosyal medya hesabı üzerinden Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Kushner, "Ukrayna'daki savaşı ve savaşın yol açtığı büyük insani acıları sona erdirmeye kararlıyız. Başkan Donald Trump, kalıcı bir barış sağlamakta kararlı ve biz de bunun gerçekleşmesine yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapmaya kararlıyız" dedi.

Bu sabah diğer ABD'li müzakereci Steve Witkoff ve kendisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Kushner, "Kaydettiğimiz ilerlemeyi ve barış sürecindeki sonraki adımları ele aldık. Ayrıca Ukrayna ile Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya ve İtalya'nın ulusal güvenlik danışmanlarının yanı sıra AB ve NATO temsilcilerinin de katıldığı Avrupalı ortaklarımızla verimli bir telefon görüşmesi yaptık" dedi.

AB ve NATO temsilcileriyle yaptıkları telefon görüşmesinde Avrupa ile Rusya arasındaki doğrudan diyaloğun nasıl kolaylaştırılabileceğini ele aldıklarını ifade eden Kushner, "Avrupa için daha istikrarlı ve güvenli bir gelecek oluşturmak amacıyla çalışırken her iki tarafın da birbirlerinin endişelerini ve önerilerini doğrudan dinlemesi önem taşıyor. Ayrıca yakın gelecekte gerçekleştirmeyi planladığımız bir sonraki çok taraflı toplantının gündemini hazırlamaya başladık. Görüşmelerimizin temel gündem maddelerinden biri şu önemli soruydu: Bu korkunç savaşı nasıl sona erdirebilir ve gelecekteki savaş ihtimalini azaltacak savaş sonrası güvenlik düzenlemelerini nasıl oluşturabiliriz?" dedi.

NATO'nun Avrupa'nın güvenliğinde temel bir aktör olduğunu vurgulayan Kushner, "Amacımız, Avrupa'nın mevcut kurumları ve anlaşmalarını temel alarak güvenlik taahhütlerini, iletişimi, şeffaflığı ve gerilimi azaltma mekanizmalarını güçlendirmek ve böylece sağlanacak barışın kalıcı olmasını temin etmek" dedi.

"Kamuoyunun dikkatinden uzakta yürütülen ciddi görüşmelerde olumlu ve yapıcı fikirlerin ortaya çıktığını görmeye devam ediyoruz"

Witkoff ile bir yıl önce Rusya-Ukrayna barışı için çalışmaya başladıklarında Ukrayna için egemen, güvenli ve kendi geleceğini özgürce belirleyebilen bir ülke olması gerektiğini belirlediklerini ifade eden Kushner, "Geçtiğimiz yıl boyunca Ukrayna ve Avrupalı ortaklarımızla yakın iş birliği içinde, üç temel sütun aracılığıyla bu hedef doğrultusunda önemli ilerleme kaydettik. İlki Ukrayna'yı gelecekteki saldırılara karşı koruyacak güçlü ve güvenilir güvenlik garantileri, ikincisi Ukrayna'nın uzun vadeli geleceğini Avrupa'ya bağlayacak AB üyeliği yolunda bir süreç ve üçüncüsü Ukrayna'nın mali istikrarını, yeniden inşasını, yatırımlarını ve uzun vadeli ekonomik büyümesini desteklemek amacıyla Avrupalı ortaklarımız, Dünya Bankası ve diğer kuruluşlarla birlikte hazırlanan kapsamlı bir savaş sonrası refah planı" dedi.

Söz konusu maddeler bir araya geldiğinde Ukrayna'nın Rusya ile kalan zorlu meseleleri müzakere edebileceğini ve daha iyi bir gelecek inşa edebilmek için güç, güvenlik, özgürlük ve güven sağlayacağını aktaran Kushner, "Nihai bir barış anlaşmasının hem Rusya hem de Ukrayna tarafından kabul edilmesi gerekecek. Kamuoyundaki tartışmaların büyük bölümü taraflar arasındaki farklılıklara odaklansa da kamuoyunun dikkatinden uzakta yürütülen ciddi görüşmelerde olumlu ve yapıcı fikirlerin ortaya çıktığını görmeye devam ediyoruz. Bu görüş alışverişleri, muhtemel çözümleri değerlendirmemize ve geriye kalan anlaşmazlıkları azaltmamıza yardımcı oluyor" dedi.

Görüşmelerdeki önemli zorlukların varlığını koruduğunu ve nihai bir anlaşmaya ulaşılmasının zor kararlar alınmasını gerektirdiğine dikkat çeken Kushner, "Ancak Rusya, Ukrayna ve Avrupa ile yakın koordinasyon içinde savaşı sona erdirecek, Avrupa'nın güvenliğini güçlendirecek ve kalıcı barışın temellerini oluşturacak bir sonuca ulaşma yolunda ilerleme kaydediyoruz" dedi.