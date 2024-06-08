Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci Tarihi Kentler Birliği'ne seçildi

Politika

İstanbul'da yapılan Tarihi Kentler Birliği toplantısına Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Meclis Üyesi Melek Mankan ve Belediye Başkan Yardımcısı Gülteri Uyanık ve Kütahya'yı temsilen katıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Başkanlığını kazandığı Tarihi Kentler Birliği'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'na seçildi. - KÜTAHYA